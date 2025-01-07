Зазначається, що подорожчали як продовольчі, так і непродовольчі товари.

В Україні продовжують зростати ціни на товари та послуги. Основним чинником подорожчання залишалася продовольча інфляція.

У Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за січень 2025 року зазначено, що споживча інфляція прискорилася до 11,2% р/р у листопаді 2024 року, у грудні зростання продовжилося.

Зазначається, що в листопаді продовольча інфляція прискорювалася через меншу пропозицію окремих сільгоспкультур, а також тваринницької продукції, що зумовило зростання цін як на сирі продукти харчування, так і на оброблені.

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Ціни на непродовольчі товари прискорили зростання під впливом курсу, що вплинуло на уповільнення зниження цін на одяг і взуття.

Зростання цін на паливо в річному вимірі в листопаді сповільнилося у зв'язку зі спадною динамікою світових цін на нафту та стриманого попиту.

Стрімкіше дорожчали алкогольні та тютюнові вироби, зокрема під впливом курсу, боротьби з тіньовою продукцією та підвищенням акцизів.

Крім того, прискорилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання. Водночас адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Що буде з цінами на продукти в Україні 2025 року - прогноз експерта

Член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин зазначив, що ціни на продукти в Україні 2025 року залежатимуть від низки чинників. За його словами, рівень інфляції очікується на рівні 9,5%.

Він вказав, що овочі найбільш чутливі до погоди, яка безпосередньо впливає на врожайність, тому ціни можуть підскочити до 30-50%. При цьому яйця через високу вартість кормів продовжать дорожчати. Що стосується м'яса, то зростання цін буде обмеженим через зниження попиту на дорогі продукти. Таким чином, подорожчання становитиме до 2-5%, а хліб і молочні продукти можуть додати 10-15% залежно від вартості сировини.

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