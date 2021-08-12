На думку Фурси, ті, хто критикують компанію Red Bull, не є її цільовою аудиторією.

У компанії Red Bull в результаті нещодавнього скандалу, який стався через дрифт 10 серпня на Софійській площі в Києві, продажі можуть не впасти, а вирости.

Про це написав інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці в Facebook Facebook.

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"Так Ред Бул премію, напевно, виписує своїм маркетологам. Для них це суперуспіх. Цілий тиждень все тільки та повторюють Ред Бул і Ред Бул. Ред Бул і Ред Бул. Це коштувало б мільйони", - зазначив Фурса.

Він припустив, що продажі у компанії можуть вирости тому, що "для людей, які п'ють енергетичні напої, в історії з дрифтом немає нічого кримінального".

"Для їх субкультури це круто. Для них немає якихось історичних площ, ЮНЕСКО та інших інтелігентських фетишів. Вони живуть у світі, де це взагалі не має значення. Будь-яка реклама спрямована на вашу цільову аудиторію", - зазначив аналітик.

Він також припустив, що ті, хто критикують компанію Red Bull, не є її цільовою аудиторією.

"І так, ви скажіть, що їх (маркетологів компанії Red Bull - УНІАН) хейтять за те, що вони зробили? Але питання хто їх хейтить? Люди, для яких важливі чорні кільця на Софійській площі навряд чи цільова аудиторія Ред булу. Вони й так не пили цей напій. Тому якщо вони десять разів поспіль скажуть і напишуть, що більше його не будуть пити, то продажі Ред булу від цього не постраждають", - зазначив Фурса.

"Так що Ред Бул святкує. Так, вони цього не скажуть. Так, вони будуть вибачатися ввічливо. Але і вони будуть знати правду. І ви будете знати її. Якщо зізнаєтеся самі собі. І це не погано. І не добре. Це факт. Що природно, то не потворно", - додав аналітик.

Скандал у Києві:

10 серпня в центрі Києва на Софійській площі зняли на відео дрифт двох автомобілів. На відео видно, як автомобілі швидко їздять по пішохідній зоні навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому, роблячи різкі повороти. На площі авто своїми шинами "намалювали" кілька кіл.

У КМДА заявили, що через екстремальні маневри забруднене слідами автомобільних шин покриття на історичній площі. Орієнтовний розмір завданих збитків становить близько 50 тисяч гривень.

Як свідчить повідомлення компанії Red Bull в Instagram, участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona і професійний гонщик Конор Шанахан.

Red Bull GmbH:

Red Bull GmbH - австрійська компанія, виробник енергетичних напоїв (найвідомішим з них є однойменний газований напій "Red Bull").

Напій Red Bull не рекомендується пити вагітним жінкам, дітям до 18 років.

Автор: Богдан Слуцький