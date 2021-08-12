Раніше артистка взяла участь у скандальних зйомках реклами Red Bull UA, через які постраждала Софійська площа.

Українську хіп-хоп- і реп-виконавицю Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Савраненко), яка брала участь у скандальному дрифті на Софійській площі в Києві, викликають до поліції.

Про це сама артистка повідомила 11 серпня на своїй сторінці в Instagram під час затіяного прибирання на площі, опублікувавши фото повістки.

У документі, датованому тим же днем, йдеться, що Савраненко викликають як свідка у кримінальному провадженні №1202110010000 від 10 серпня 2021 року. Їй потрібно прибути до Шевченківського управління поліції в Києві.

Фото співачка супроводила смайликами "в шоці".

Дрифт на Софійській площі: Alyona Alyona на зйомках реклами Red Bull UA

Раніше артистку помітили в одній з машин на зйомках реклами Red Bull UA в Києві. Два авто влаштували дрифт на Софійській площі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому і залишили після себе кілька темних кіл.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

Орієнтовно розмір заподіяної шкоди внаслідок пошкодження клінкерного покриття на площі оцінюють у 50 тис. гривень.

У Red Bull вибачилися і зазначили, що хотіли залишити площу такою ж, якою вона була до початку зйомок.

"На жаль, сталося так, що ми не дотрималися всіх необхідні процедур. Це було недоглядом з нашого боку і ми глибоко про це шкодуємо", - повідомили там.

Міністерство культури та інформаційної політики України подало на компанію заяву до правоохоронних органів. За даними відомства, зйомки відбувалися в буферній зоні ЮНЕСКО без жодного узгодження із заповідником "Софія Київська" або із самим Мінкультом.

За словами Alyona Alyona, вона була впевнена, що організатори зйомок мали всі дозволи. Згодом артистка сама вийшла відмивати бруківку і закликала представників Red Bull приєднатися до прибирання.

Автор: Катерина Комолова