Компанія «АрселорМіттал», звинувачена в несплачених податковій мільярдах, чомусь вважає за краще зберігати тишу і відмовляється відстоювати свої права і репутацію.

Про це пише політичний експерт Володимир Цибулько.

«У середині жовтня Шевченківський райсуд. Києва дозволив СБУ провести обшук на металургійному підприємстві «АрселорМіттал Кривий Ріг» у справі про ухилення від сплати податків та заниження обов'язкових платежів за землю у 2015-2019 рр. Пізніше факт проведення слідчих дій підтвердили на самому підприємстві, однак рішуче відкинули звинувачення правоохоронців, назвавши їх необґрунтованими. Натомість в «АрселорМіттал Кривий Ріг» зазначили, 2019 року Офіс великих платників податків за результатами проведеної перевірки донарахував підприємству 7,9 млрд грн.» ,- пише експерт.

Він також зазначив, що у встановлений законом термін, підприємство надало свої заперечення до акту перевірки і оскаржило рішення в Державній податковій службі, після чого сума донарахувань зменшилася вдвічі – до 3,5 млрд.грн.

«Тобто податкова замість того, щоб піти старим «дідівським» методом, стала на бік платника, що навів достатньо доказів, які ставлять під сумнів висновки, наведені Офісом великих платників. Далі «АрселорМіттал Кривий Ріг» звернулося до суду. До набрання законної сили судового рішення, податкові донарахування вважаються неузгодженими, і підприємство не зобов'язане їх платити», - зазначив Володимир Цибулько.

На його думку, підсумком цієї суперечки стала підірвана репутація одного з найбільших інвесторів України. Більш того, що в цій справі фігурує колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов, який звинувачується в тому, що скасував податкові донарахування «АрселорМіттал Кривий Ріг» з метою отримання останнім неправомірної вигоди. За твердженням слідства, він отримав неправомірну вигоду у вигляді скасованих податкових донарахувань.

«Якщо так, то слідство мало з'ясувати, яким чином менеджмент металургійного гіганта впливав на Сергія Верланова під час його перебування на посаді голови Державної податкової служби. Нагадаю, спочатку в компанії у зв'язку з обшуками заявляли про тиск на іноземного інвестора, який не сприяє поліпшенню інвестиційної привабливості України. Чи означає це, що зараз їх влаштовує тиша? Або все ж відстоювати свою репутацію собі дорожче?» - вважає Володимир Цибулько.

На його думку, в будь-якому випадку подібна ситуація кидає сумнів на компанію, яка є одним з найбільших платників податків в Україні, є міжнародною і публічною, декларує високі стандарти ведення бізнесу, а акції материнської компанії «АрселорМіттал» котируються на ряді фондових бірж, зокрема Нью-Йорка, Амстердама, Парижа, Люксембургу, Барселони, Більбао, Мадрида і Валенсії.

Як раніше повідомлялося, металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» стурбований обшуками Служби безпеки України у зв'язку з підозрами в ухиленні від сплати податків та заниженні обов'язкових платежів за землю у 2015-2019 роках.

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Автор: УНІАН