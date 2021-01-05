Мінекономіки повідомило про успішне завершення процесу створення національного органу інтелектуальної власності.

Кабінет міністрів у 2020 році успішно завершив інституційну складову реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності, створивши національний орган інтелектуальної власності, а виконання його функцій покладено на Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

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Як повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, національний орган інтелектуальної власності буде служити єдиним вікном з видачі охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності та здійснювати ряд функцій.

"Створення національного органу інтелектуальної власності дає можливість скоротити терміни видачі охоронних документів, впровадити ефективні механізми захисту прав інтелектуальної власності, що, своєю чергою, створює умови для розвитку національної інноваційної системи та поліпшення інвестиційного клімату в Україні", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

У червні минулого року Верховна Рада прийняла закон, який передбачає створення в Україні національного органу інтелектуальної власності.

У жовтні Кабінет Міністрів призначив державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" відповідальним за виконання функції національного органу інтелектуальної власності.

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Автор: Дмитро Шварц