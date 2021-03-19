Верховний суд України відкрив провадження за позовом китайських компаній-акціонерів "Мотор Січ", в якому вони вимагають скасувати укази президента України від 28 і 29 січня 20201 року про введення санкцій з блокуванням активів і забороною на в'їзд в країну керівникам компаній з КНР. Зокрема, Верховний суд зажадав від Служби безпеки України як співвідповідача за позовом надати докази, які стали основою для рекомендацій Раді національної безпеки і оборони про застосування санкцій до компаній з КНР, які згодом були затверджені Указом Президента України.

Судові засідання за позовом китайських акціонерів "Мотор Січ", які оскаржують введені після них санкції, призначені на у Верховному Суді України на 5 квітня 2021 р. і 22 квітня 2021 р.

Як відомо, китайські акціонери АТ "Мотор Січ" Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Twinstar Holdings S. A. у позові з вимогою про скасування санкційних указів президента України компанії вказали на їх незаконність у зв'язку з відсутністю обґрунтованих підстав, оскільки потрапили під дію санкцій компанії ведуть законну діяльність, законно придбали акції компанії "Мотор Січ" і не здійснювали будь-яких дій, спрямованих на порушення безпеки України. Співвідповідачами за позовом стануть СБУ, яка виступила ініціатором санкцій, і РНБОУ, яка прийняла рішення про їх застосування.

Як сказано в позові китайських компаній-акціонерів "Мотор Січ", подробиці якого раніше були розкриті в ЗМІ, "Служба безпеки України, вносячи пропозиції про застосування санкцій до позивача порушила встановлені законом межі повноважень, адже позивач не вчиняв будь-яких дій, які можуть бути кваліфіковані як загроза національній безпеці України, а Службою безпеки України таких доказів не надано. Так само і президент України, отримавши проект Указу, що суперечить Конституції і Закону, що не містить будь-яких підстав для застосування санкцій до позивача, повинен був повернути такий проект. Однак, президент в порушення своїх конституційних повноважень не здійснив оцінки указу і рішення РНБО, не перевірив їх на предмет законності та обґрунтованості. Зазначене є безумовною підставою для визнання указу протиправним і його скасування", - сказано в позовній заяві до Верховного Суду китайських інвесторів "Мотор Січ", які також відзначили порушення процедур застосування санкцій, встановлених українським законодавством, і порушення прав іноземних інвесторів.

"Сподіваємося, що Служба безпеки України виконає судові рішення і надасть всі необхідні для повного і справедливого розгляду справи документи та інформацію, які об'єктивно відсутні у позивачів, а Верховний Суд, у свою чергу, на підставі наданих документів прийме справедливі й законні рішення", — прокоментували факт відкриття провадження адвокати китайських акціонерів "Мотор Січ".

Також у своїй заяві до Верховного Суду компанії з КНР звернули увагу, що протягом чотирьох років з 2017 року вони позбавлені можливості оперативного управління або іншого розпорядження своїм майном та інвестиціями в "Мотор Січ", що виключає будь-яку можливість будь-яких дій, що несуть загрозу національним інтересам або безпеці України. Як відомо, акції "Мотор Січ" з 2017 року перебувають під арештом, який ініціювала СБУ в рамках кримінального провадження №22017000000000272 за ч. 1 ст. 14 ст. 113 КК України (підготовка до диверсії) за фактами, пов'язаними з відчуженням протягом 2016 року В'ячеславом Богуслаєвим і пов'язаними з ним особами контрольного пакету акцій "Мотор Січ" кільком компаніям з КНР. За версією слідства, підготовка до диверсії полягала в намірі "невстановлених осіб" перемістити виробничі потужності і технології ПАТ "Мотор Січ" за межі України, а саме підприємство знищити. Проте, після близько чотирьох років кримінальне провадження СБУ як і раніше залишається "фактовим" - по ньому не ведуться слідчі дії, у справі немає підозрюваних, воно так і не дійшло до розгляду в суді.

Раніше власники контрольного пакету акцій "Мотор Січ" заявили, що дії або заяви для протизаконного блокування їх діяльності в Україні" будуть використані в якості доказів або предмета судового розгляду і передані у відповідні судові та правоохоронні органи. Ми вже подали і готуємося подати ще ряд судових позовів як в Україні, в Китаї, так і на міжнародному рівні. Ми будемо рішуче захищати і охороняти законні права".

До нинішнього часу китайські акціонери "Мотор Січ" звернулися в міжнародний арбітраж для стягнення з України збитків у розмірі $3,6 млрд.

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Автор: Іван Бойко