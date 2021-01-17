Компанія Apple почала працювати над створенням складного iPhone, який стане конкурентом аналогічних моделей Samsung.
Читайте такожСуд відхилив позов Apple до стартапу, який шукає уразливості в iPhoneЯк повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, компанія розробила прототип складного смартфона для внутрішнього тестування, але поки не затвердила плани з запуску такої продукції. За словами одного джерела агентства, повноцінних прототипів в лабораторіях Apple, однак, немає.
Видання зазначає, що створення складного iPhone дозволило б компанії випустити смартфон з великим екраном в більш компактному корпусі. В Apple обговорювалося кілька варіантів екранів, один з них аналогічний 6,7-дюймовому дисплею на iPhone 12 Pro Max. Зараз на складних смартфонах діагональ екранів становить від шести до восьми дюймів.
За словами співрозмовників агентства, в цілому Apple не планує серйозних змін в 2021 році і зосередиться на випуску флагманських iPhone і iPad, передає kommersant.
Новини по темі
- Фахівці назвали кращі смартфони року
- Vivo презентувала смартфон, який змінює колір корпусу
- Корпорація Samsung обійшла Apple і очолила ринок смартфонів США
- У 2021 році на ринку складних смартфонів з'являться нові пристрої - прогноз
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram