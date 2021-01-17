Компанія розробила прототип складного смартфона для внутрішнього тестування.

Компанія Apple почала працювати над створенням складного iPhone, який стане конкурентом аналогічних моделей Samsung.

Читайте такожСуд відхилив позов Apple до стартапу, який шукає уразливості в iPhoneЯк повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, компанія розробила прототип складного смартфона для внутрішнього тестування, але поки не затвердила плани з запуску такої продукції. За словами одного джерела агентства, повноцінних прототипів в лабораторіях Apple, однак, немає.

Видання зазначає, що створення складного iPhone дозволило б компанії випустити смартфон з великим екраном в більш компактному корпусі. В Apple обговорювалося кілька варіантів екранів, один з них аналогічний 6,7-дюймовому дисплею на iPhone 12 Pro Max. Зараз на складних смартфонах діагональ екранів становить від шести до восьми дюймів.

За словами співрозмовників агентства, в цілому Apple не планує серйозних змін в 2021 році і зосередиться на випуску флагманських iPhone і iPad, передає kommersant.

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Автор: УНІАН