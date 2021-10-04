Компанія Google не буде пропонувати користувачам банківські рахунки в рамках проекту Plex.

Компанія Google заявила про те, що відмовляється від одного зі своїх проектів.

Йдеться про проект Plex. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Googlе відмовляється пропонувати користувачам Google Pay банківські рахунки.

Спочатку планувалося, що користувачі цифрового гаманця Google Pay зможуть підписатися на розширені поточні рахунки та дебетові картки в декількох великих і малих фінансових установах, включаючи Citigroup і Стенфордський Федеральний кредитний союз.

Ця послуга мала синхронізуватися з Google Pay. Передбачалося, що ідея буде працювати відразу під двома брендами — Google і партнерських фінустанов.

На цей момент в Citigroup заявили, що банк планує пропонувати інші рахунки потенційним клієнтам, які підписалися на лист очікування Plex. Також у банку додали, що шукатимуть інші способи співпраці з Google у майбутньому.

Вихід Google на фінансовий ринок:

Про проект Plex стало відомо майже два роки тому. У листопаді 2019 року з'явилася інформація про плани Google вийти на ринок фінансових послуг.

Спочатку передбачалося, що проект дебютує у 2020 році. Однак, за словами співрозмовників видання, компанія відмовилася від цих планів на тлі ряду зірваних дедлайнів і відходу керівника Google Pay Цезаря Сенгупта, який підтримував проект у квітні цього року.

Автор: Олена Коваленко