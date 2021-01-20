Мобільний підрозділ зазнає збитків протягом 23 кварталів поспіль.

Південнокорейська компанія LG Electronics готується прийняти рішення про подальшу долю свого підрозділу з виробництва мобільних пристроїв, яке зазнає збитків протягом 23 кварталів поспіль.

Про це повідомляє The Korea Times.

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Як наголошується в заяві компанії, за цей термін підрозділ втратив в цілому близько $4,5 млрд в умовах «жорсткої» конкуренції.

«Ми в LG Electronics вважаємо, що настав той момент, коли нам необхідно прийняти найбільш правильне рішення щодо мобільного підрозділу, враховуючи рівень конкуренції в цю хвилину і в майбутньому», - йдеться в заяві компанії.

У заяві керівництва компанії уточнюється, що співробітникам «не варто турбуватися про те, що може статися з підрозділом з виробництва смартфонів, тому що ми залишимо їх в штаті компанії».

Інвестори сприйняли заяву компанії як попередження про вихід LG з виробництва смартфонів, і акції компанії злетіли відразу на 12,9%.

Ситуація в LG Electronics

Раніше в корейських ЗМІ вже з'являлися публікації про те, що LG Electronics може піти з ринку мобільних пристроїв у зв'язку з продажем збиткового підрозділу.

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Автор: УНІАН