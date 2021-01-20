Південнокорейська компанія LG Electronics готується прийняти рішення про подальшу долю свого підрозділу з виробництва мобільних пристроїв, яке зазнає збитків протягом 23 кварталів поспіль.
Про це повідомляє The Korea Times.
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Як наголошується в заяві компанії, за цей термін підрозділ втратив в цілому близько $4,5 млрд в умовах «жорсткої» конкуренції.
«Ми в LG Electronics вважаємо, що настав той момент, коли нам необхідно прийняти найбільш правильне рішення щодо мобільного підрозділу, враховуючи рівень конкуренції в цю хвилину і в майбутньому», - йдеться в заяві компанії.
У заяві керівництва компанії уточнюється, що співробітникам «не варто турбуватися про те, що може статися з підрозділом з виробництва смартфонів, тому що ми залишимо їх в штаті компанії».
Інвестори сприйняли заяву компанії як попередження про вихід LG з виробництва смартфонів, і акції компанії злетіли відразу на 12,9%.
Ситуація в LG Electronics
Раніше в корейських ЗМІ вже з'являлися публікації про те, що LG Electronics може піти з ринку мобільних пристроїв у зв'язку з продажем збиткового підрозділу.
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