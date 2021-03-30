Компанія представила п'ять нових смартфонів Mi 11, включаючи топовий Mi 11 Ultra з додатковим дисплеєм, масивної камерою з 120-кратним зумом і бездротовою зарядкою 67 Вт.

Xiaomi провела в Китаї велику презентацію своїх нових продуктів, центральне місце в якій зайняли нові смартфони серії Mi 11 - загалом було представлено п'ять нових моделей: Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5g та Mi 11 Lite.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

Xiaomi Mi 11 Ultra - топова модель серії Mi 11. Вона виділяється як дизайном з масивним блоком, що об'єднує багатомодульну основну камеру і додатковий 1,1-дюймовий екран AMOLED з підтримкою режиму Always On (можна використовувати і як видошукач під час знімання селфі, і для зображення різних повідомлень), так і передовими технічними характеристиками.

Тут і топова флагманська SoC Snapdragon 888, та 6,81-дюймовий екран AMOLED з підтримкою частоти 120 Гц, і камера на новітньому 50-Мп сенсорі Samsung GN2 з додатковим перископічним модулем, що забезпечує 5-кратний оптичний і 120-кратний цифровий зум, і підтримка надшвидкої бездротової зарядки потужністю до 67 Вт.

В Україні офіційно будуть продаватися Mi 11 Lite 5g і Mi 11 Lite, які стануть найдоступнішими моделями в актуальній лінійці, Mi 11i - глобальна версія Redmi K40 Pro+, і топовий Xiaomi Mi 11 Ultra.

Модель Mi 11 Lite вже доступні для покупки в офіційних магазинах Партнерів Xiaomi, а модель Mi 11 Lite 5g приєднається до неї у квітні. Строки виходу і ціни на Mi 11i та Mi 11 Ultra саме для України поки не уточнюються, але є для Європи: Mi 11i коштує €649 за версію 8/128 ГБ і €699 for За варіант 8/256 ГБ, а Mi 11 Ultra - €1200 за 12/256 ГБ. Офіційні ціни:

Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) - 12 499 грн;

Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) - 12 999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) - 8 499 грн (з 29 по 31 березня діє знижена ціна 6999 грн);

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) - 9 499 грн (з 29 по 31 березня діє знижена ціна 7 999 грн).

Докладні технічні специфікації Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5g і Mi 11 Lite для більшої зручності та наочності відмінностей - в таблиці нижче.

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Автор: Андрій Кібальний