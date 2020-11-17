Китайський бренд OPPO продемонстрував смартфон OPPO X 2021, який здатний «розтягуватись», істотно збільшуючи площу дисплея.
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Як повідомляє 4PDA, демонстрація пристрою відбулася на конференції OPPO INNO Day 2020. Китайські блогери вже отримали доступ до смартфону і навіть випробували його в справі.
На опублікованому відео можна бачити, що гаджет розкладається і складається самостійно, користувачеві достатньо лише провести пальцем по його бічній грані.
При цьому, інтерфейс системи плавно адаптується до збільшення дисплея. Це стосується навіть різних сторонніх додатків. Так, було продемонстровано, що в соціальній мережі інтерфейс автоматично перебудовується при зміні розміру екрану.
Деякі додатки при збільшенні дисплея здатні виводити на нього нові розділи і додаткове меню.
При цьому, про плани OPPO з випуску пристрою на ринок і його можливу ціну поки не повідомляється.
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