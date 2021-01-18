Останній смартфон від Apple, що має в найменуванні постфікс S, був анонсований у вересні 2018 року.

У 2021-му Apple випустить смартфони серії iPhone 12S. Компанія перенесе випуск iPhone 13 на 2022 рік.

Про це повідомляє видання Gizchina.

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Як пише видання, заплановані на другу половину року смартфони будуть відрізнятися від девайсів актуального покоління.

За словами інсайдерів видання, у зв'язку з цим Apple прийняла рішення відмовитися від назви iPhone 13, представивши у 2021 році серію пристроїв під назвою iPhone 12S.

Очікується, що девайси наступного покоління мають отримати зменшений екранний виріз під сенсор Face ID і дисплей з частотою оновлення 120 герц. Також всі смартфони лінійки отримають камеру з лідаром. Гаджети вийдуть з новим чіпом Apple A15 Bionic.

При цьому компанія збереже ту ж кількість пристроїв, що й у 2020 році. Ймовірно, Apple може випустити iPhone 12S, 12S mini, 12S Pro і 12S Pro Max.

Раніше авторитетний Інсайдер Мін-Чі Ко заявив, що нова лінійка смартфонів Apple вийде на ринок без затримок. Компанія врахувала пов'язані з релізом серії iPhone 12 проблеми, викликані пандемією коронавірусу, і має намір представити нове покоління точно в строк.

iPhone Xs

Останній смартфон від Apple, що має в найменуванні постфікс S, був анонсований у вересні 2018 року. Компанія випустила iPhone Xs, який, своєю чергою, виявився поліпшеною версією представленого у 2017 році iPhone X.

Новинки Apple

31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.

Презентація iPhone 12, повинна була відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.

Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися Відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

8 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Apple починає прийом попередніх замовлень на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max. Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію.

8 листопада 2020 року в ЗМІ просочилися технічні характеристики iPhone 13.

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Автор: УНІАН