Одним із головних завдань пропонованих змін є урегулювання порядку подання кандидатур на посаду члена Національної ради.

Верховна Рада 15 грудня ухвалила в першому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (№4107).

Читайте такожСБУ звернулася до Нацради через присутність бойовика "ЛНР" в ефірі українського телеканалуЗа відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів. Присутні на засіданні нардепи від фракцій "ОПЗЖ" та "Європейської солідарності" голосували проти або не голосували за цей законопроєкт, пише ТСН.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, одним із головних завдань пропонованих змін є урегулювання порядку подання кандидатур на посаду члена Національної ради. "Ухвалення закону створить ефективні і прозорі механізми у діяльності Національної ради, вдосконалить процедуру призначення та припинення повноважень членів, зокрема, в частині призначення Верховною радою та президентом", - йдеться у пояснювальній записці.

Зокрема, законопроєкт направлений на забезпечення незалежності та розблокування роботи в умовах карантину Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Законопроєктом пропонується внести зміни до відповідних профільних законів та пропозиції щодо:

урегулювання порядку подання кандидатур на посаду члена Національної ради;

утворення конкурсної комісії, з метою обговорення запропонованих кандидатур на посаду члена (членів) Національної ради і внесення на розгляд Президенту України;

встановлення переліку вимог та обмежень до кандидатури на посаду члена Національної ради і до громадських об’єднань та творчих спілок, які можуть бути суб’єктами подання таких кандидатур;

визначення підстав дострокового припинення повноважень члена Національної ради;

вдосконалення оплати праці членів Національної ради та працівників Апарату;

врегулювання деяких питань діяльності Національної ради під час дії карантину та інших обмежувальних заходів;

створення механізму забезпечення проведення засідань без участі відповідних ліцензіатів, за умови, якщо ліцензіата було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання.

Також законопроєктом встановлюються посадові оклади членів Нацради відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Відбір кандидатів на посаду члена (членів) Нацради розпочинається не пізніше ніж за 90 днів до дня закінчення 5-річного строку повноважень відповідного члена Національної ради. Строк проведення конкурсу не може перевищувати 85 днів.

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Автор: УНІАН