Україна разом зі США і Європою розробили план закінчення війни, - Зеленський

План розробили, попри те, що Росія неодноразово обіцяла продовжувати бойові дії.

Україна спільно зі США та європейськими партнерами розробила низку пропозицій щодо припинення війни, попри те, що Росія обіцяє продовжувати бойові дії. Як пише The Times, про це у неділю заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Київ працював над цим планом із представниками президента США Дональда Трампа та європейськими чиновниками. Він передбачатиме припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони.

"Наскільки нам відомо, є ще кілька ідей з американського боку. Вони хочуть знайти слушний момент, щоб представити їх. Ми на них чекаємо", - додав Зеленський.

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За даними видання, у понеділок до Росії прибув ватиканський дипломат Пол Річард Галлагер, який, як припускають, може передати ці пропозиції. У вівторок він має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Однак, наголосили журналісти, Росія вже раніше відкидала подібні ініціативи, тому надії на прорив у переговорах залишаються невисокими.

РФ не хоче миру

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що РФ не піде на припинення війни по лінії фронту. За його словами, це знецінило б подвиг "дідів і прадідів, які перемогли нацизм". Він додав, що досягти завершення бойових дій можна лише за умови "довгострокового, надійного, сталого врегулювання".

Крім того, Лавров назвав "зрадою" ідею негайного припинення війни з Україною. Він поскаржився, що в разі припинення бойових дій, але збереження української держави українці продовжать зміцнювати свою оборону за підтримки Заходу.

А у Держдумі РФ говорять про продовження війни проти України аж до 2030 року. Як висловився член комітету з питань оборони Віктор Соболєв, протистояння нібито має закінчитися перемогою Москви. Також російський чиновник заявив, що європейські країни нібито активно готують своє населення до війни з Росією.

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