Глава Мінцифри нагадав авторам і покупцям підроблених документів про кримінальну відповідальність.

Глава Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров прокоментував інформацію про те, що в Україні з'явилася фейкова "Дія", в якій можна згенерувати підроблені COVID-сертифікати та інші документи. Політик зазначив, що автори подібних застосунків, як і ті, хто ними буде користуватися, ризикують потрапити під кримінальну статтю.

У своєму Telegram-каналі Федоров пожартував про створення "паспорта ув'язненого", який явно може стати в пригоді організаторам шахрайської схеми.

Глава Мінцифри вказав, що фейкову копію додатка "Дія" для Android зловмисники не змогли розмістити в Google Play, тому вони надсилають покупцям посилання на apk-файл. Такий сервіс генерує підроблені COVID-сертифікати та фейкові паспорти, які нібито можуть допомогти неповнолітнім у купівлі алкоголю та сигарет.

"Звичайно ж документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні "сервіси", будьте обережні, можна потрапити під статтю "підробка документів", - вказав Федоров, нагадуючи зловмисникам про кримінальну відповідальність.

Читайте такожШахраї оформили кредит через "Дію": міністр розкрив злочинну схемуПолітик навіть пожартував про наступну функцію, яка може з'явитися в "Дії". За словами Федорова, він вже навіть знайшов перших тестувальників.

"Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками", - пожартував глава Мінцифри.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Федоров розповів, які ще документи та послуги планують додати в "Дію" найближчим часом. Крім цього він вказав, що в додаток додалися мільйони користувачів через COVID-сертифікати.

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Автор: Поліна Кузенко