Оціночна вартість стартапу може скласти $1,5 млрд.

Xiaomi Corp. розглядає питання про інвестиції 1,5 млрд юанів ($231 млн) в шанхайський стартап Black Sesame Technologies Іпс., що спеціалізується на виробництві мікрочіпів для ШІ та автономних автомобілів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте такожКитайський виробник смартфонів Xiaomi буде випускати електромобілі - Reuters

В результаті оціночна вартість стартапу може скласти $1,5 млрд.

Компанія розглядає можливість IPO на початку наступного року в Шанхаї.

До цього запланований ще як мінімум один раунд фінансування.

Xiaomi Corp., один з трьох найбільших виробників смартфонів у світі, і раніше інвестувала мільярди доларів в стартапи та компанії, необхідні їй для зміцнення свого основного бізнесу — виробництва смартфонів і створення екосистеми IoT.

Xiaomi та санкції США

15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

США підозрюють компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори повинні до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів в Південно-Китайському морі, або (в застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".

У Xiaomi заперечують зв'язок з військовою галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить китайському уряду або Збройним силам і не контролюється ними.

1 лютого 2021 року стало відомо про те, що китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну і Міністерства оборони США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю.

Головні новини України та світу на ранок 23 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко