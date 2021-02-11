Середня ціна бензину в Україні станом на 11 лютого становить 25,76 грн/л за бензин марки А-92, 26,77 грн/л за бензин марки А-95.

Роздрібні оператори 11 лютого підвищили ціни на бензини і дизельне паливо.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

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Середня ціна бензину в Україні станом на 11 лютого становить 25,76 грн/л за бензин марки А-92 і 26,77 грн/л за бензин марки А-95.

Зокрема, "БРСМ-Нафта" в більшості областей своєї присутності підняла ціни на дизельне паливо на 10-20 коп./л, до 22,99-23,19 грн/л. При цьому в середньому по мережі ДП подорожчало на 9 коп./л, до 23,34 грн/л. Ціна бензинів на "БРСМ" залишилася на колишньому рівні.

Glusco збільшила вартість бензинів і дизельного палива на 20 коп./л: А-92 і ДП — до 27,35 грн/л, А-95 — до 28,35 грн/л. "Двійка" на станціях KLO подорожчала на 10 коп./л, до 26,99 грн/л.

Marshal підняла ціни на бензини на 30 коп./л, ДТ — на 50 коп./л.

Такі мережі як Motto, Prime, "Катрал", BVS, SUN OIL та ін. підняли ціни на паливо в межах 10-25 коп./л.

Попереднє подорожчання

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

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Автор: УНІАН