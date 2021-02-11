Роздрібні оператори 11 лютого підвищили ціни на бензини і дизельне паливо.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.
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Середня ціна бензину в Україні станом на 11 лютого становить 25,76 грн/л за бензин марки А-92 і 26,77 грн/л за бензин марки А-95.
Зокрема, "БРСМ-Нафта" в більшості областей своєї присутності підняла ціни на дизельне паливо на 10-20 коп./л, до 22,99-23,19 грн/л. При цьому в середньому по мережі ДП подорожчало на 9 коп./л, до 23,34 грн/л. Ціна бензинів на "БРСМ" залишилася на колишньому рівні.
Glusco збільшила вартість бензинів і дизельного палива на 20 коп./л: А-92 і ДП — до 27,35 грн/л, А-95 — до 28,35 грн/л. "Двійка" на станціях KLO подорожчала на 10 коп./л, до 26,99 грн/л.
Marshal підняла ціни на бензини на 30 коп./л, ДТ — на 50 коп./л.
Такі мережі як Motto, Prime, "Катрал", BVS, SUN OIL та ін. підняли ціни на паливо в межах 10-25 коп./л.
Попереднє подорожчання
- Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
- 18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
- Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.
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