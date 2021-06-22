У 2023-му і 2024-му ціни піднімуть швидше за темпи інфляції на 6,5%.

У 2022 році тарифи на перевезення пасажирів у залізничному транспорті зростуть на 26%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року.

Торік ціни на залізничні квитки подорожчали на 6,1%, цього року очікується зростання на 22%.

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Тарифи на залізничне перевезення почали піднімати з квітня 2021 року. Поступове щомісячне зростання тарифів в цілому складе 22% до кінця 2021 року.

У травні й жовтні 2018 року ціни за квитки дорожчали на 12%. У 2019-му те ж планувалося зробити з 1 квітня й з 1 жовтня. Індексація була закладена у фінансовий план «Укрзалізниці», але в підсумку прийнято не було.

У 2020-му питання щодо підвищення вартості проїзду залізничним транспортом з 1 березня у зв’язку з оголошеним карантином було знято з порядку денного.

У травні 2021 року новопризначений міністр інфраструктури Олександр Кубраков у залі Верховної Ради, представляючи програму своїх дій на посаді, заявив, що лобіюватиме підвищення цін на вантажні залізничні перевезення.

"Ми розуміємо, що є завжди баланс, є бізнес, який зацікавлений у зниженні тарифів або утриманні їх на чинному рівні, тому що бізнес мінімізує свої витрати. З іншого боку, ми бачимо, що "Укрзалізниця" зупиняється таким чином, рівень зносу основної інфраструктури досягає 90%, тому ми не можемо не підвищувати тарифи на перевезення. Тому ми точно це будемо робити. Не для пасажирських, а вантажних перевезень. Це обов'язково, тому що, якщо, не дай Бог, "Укрзалізниця" зупиниться, втратять всі, тому ми будемо точно робити", - сказав Кубраков.

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Автор: Яна Ставська