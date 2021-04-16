Будівництво автостанції можуть розпочати до кінця 2021 року.

Для аеропорту "Бориспіль" розробили футуристичний проект автостанції, будівництво якої можуть розпочати вже у 2021 році.

Про це повідомляє Avianews.com.

Читайте такожАеропорти Дніпра та Івано-Франківська прийматимуть цифрові документи

Вона розташується поруч з існуючою залізничною платформою "Київ Бориспіль Експрес" поруч з терміналом D і повторить стилістику терміналу D.

Розробником проекту стало бюро"Раден".

"Архітектор зобов'язаний враховувати навколишнє середовище і працювати або на контрасті, або враховувати ту стилістику, що є. Щоб все виглядало гармонійно", - прокоментував avianews.com проект провідний архітектор бюро Сергій Казарянц.

За його словами, при створенні проекту він хотів показати, що це саме автостанція аеропорту — летюча поверхня.

Будівництво автостанції: що відомо

Даний проект бюро виконало у 2020 році на замовлення аеропорту "Бориспіль". Він вже пройшов всі стадії узгодження і державну експертизу, зазначив Казарянц.

У 2021 році автостанцію внесли в план будівництва аеропорту "Бориспіль". Проект також подано на конкурс української урбаністики.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко