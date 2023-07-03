Відносно травня споживча активність на авторинку збільшилась на 9 відсотків.

В перший місяць літа в Україні було зареєстровано 5,6 тис. нових легкових авто, що майже удвічі більше ніж торік.

Як повідомляє "Укравтопром", водночас, від показника довоєнного червня 2021 року, платоспроможний попит на нові авто відстає на 36%.

При цьому відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку збільшилась на 9%.

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Лідерство на ринку продовжує утримувати японська марка Toyota – 1 тис 76 шт. На другому місці залишається Renault – 682 шт. Третій результат знову продемонстрував Volkswagen – 470 шт. Також у топ-5 червня потрапили Skoda - 401 шт. та BMW - 319 шт.

"Всього, за півроку, в Україні було зареєстровано понад 27 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2022р", - додали в асоціації.

Крім того, за даними "Укравтопрому", у червні компактний кросовер Renault Duster продовжив утримувати лідерську позицію на українському ринку нових легковиків. Впродовж минулого місяця в Україні було реалізовано 656 авто цієї моделі.

Топ-10 бестселерів червня 2023 року:

Renault Duster - 656 од.; Toyota RAV-4 - 311 од.; Toyota Corolla - 202 од.; Volkswagen ID.4 - 189 од.; Mazda CX5 - 167 од.; Toyota Land Cruiser Prado - 149 од.; Hyundai Tucson - 143 од.; Skoda Octavia - 127 од.; Toyota Camry - 124 од.; Skoda Karoq - 117 од.

Ринок авто в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, протягом травня в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в Китайській Народній Республіці, що на 11% більше, ніж у квітні. З цієї кількості 603 од. нових автомобілів (+18% до квітня) та 261 од. вживаних (-3%). Серед авто ввезених з Китаю домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% нових та 97% вживаних.

До травневої п’ятірки найпопулярніших нових авто з Китаю увійшли: Volkswagen ID.4; Dongfeng Honda M-NV; Chery Tiggo 4; Chery Tiggo 2; MG HS.

До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили: Volkswagen ID.4; Dongfeng Honda M-NV; Volkswagen ID.6; Tesla Model Y; Honda E.

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