Також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації.

При державній реєстрації авто за бажанням особи надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрової комбінації) з подальшим виготовленням у спеціалізованих суб’єктів господарювання. Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ, відповідне рішення прийнято Кабінетом міністрів.

Зазначається, що ухвалена постанова спрямована на приведення актів уряду у відповідність зі змінами до закону "Про дорожній рух" та впровадженням пов’язаних із цими змінами нових послуг.

Документом також запроваджується можливість бронювання номерних знаків або їх буквено-цифрової комбінації (вартістю 9 грн/доба).

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"Окрім того, встановлюється вартість обрання бажаної буквено-цифрової комбінації при реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу (у розмірі 300 грн, окрім платних номерних знаків). Реалізація акту забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів", - поінформували в МВС.

Купівля авто в Україні - актуальне

За травень український автопарк поповнився на майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 0,3% більше, ніж у квітні.

У травні 2023 року на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 955 авто, що є найкращим результатом за останні 15 місяців.

Також у травні автопарк України поповнили понад 1,3 тис. гібридних легкових авто, що є рекордним показником за останні 10 місяців.

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