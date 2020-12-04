Під час весняного локдауну робота транспорту була максимально обмежена.

Кабінет міністрів не планує, що робота транспортної галузі буде припинена навіть при жорсткому карантині.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Що стосується транспорту, то транспорт працюватиме. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому карантині. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії", - сказав він.

Нагадаємо, під час весняного локдауну робота транспорту була максимально обмежена.

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Локдаун в Україні: що вже відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.

У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.

4 грудня Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я України запропонує уряду ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю три тижні.

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Автор: Дмитро Шварц