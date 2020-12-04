Кабінет міністрів не планує, що робота транспортної галузі буде припинена навіть при жорсткому карантині.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Що стосується транспорту, то транспорт працюватиме. І авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при більш жорсткому карантині. Всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом активного поширення цієї пандемії", - сказав він.
Нагадаємо, під час весняного локдауну робота транспорту була максимально обмежена.
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Локдаун в Україні: що вже відомо
- За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.
- Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.
- У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.
- 4 грудня Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я України запропонує уряду ввести плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю три тижні.
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