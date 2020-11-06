У Хусті ділянка обмежена існуючими місцевими дорогами та спорудами рибного господарства

Для будівництва нового аеропорту в Закарпатській області підходять селище Середнє та місто Мукачево.

Про це в Teledram повідомив керівник Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хомяков.

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"Обрали Середнє та Мукачеве - місця, де розміщення смуги буде можливим без тих обмежень по довжині та можливості зльоту/посадки, які є зараз в Ужгороді», — розповів він.

Робоча група у складі фахівців Міністерства інфраструктури, Укрінфрапроекту, Державіаційної служби та Украероруху розглянула чотири потенційних місця розташування аеропорту — Хуст, Ратівці, Середнє та Мукачево.

Також опубліковано знімки локацій, які розглядалися для будівництва аеропорту.

Група дійшла висновку, що в Хусті ділянка обмежена існуючими місцевими дорогами та спорудами рибного господарства, а в Ратівцях ділянка розділена на три частини магістральним газопроводом і нафтопроводом Дружба, що вимагатиме їх винесення із зони забудови.

Зараз розпочато інженерно-геодезичні пошуки для визначення висотних перешкод, далі буде визначено оптимальне місце для розташування злітно-посадкової смуги та почнеться робота над проектуванням.

Хронологія подій

8 вересня 2020 року міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про те, що будівництво нового аеропорту у Закарпатті передбачає залучення інвестицій до 4 мільярдів гривень, при цьому злітно-посадкова смуга буде побудована на кошти держави, а термінал на кошти приватного інвестора.

25 вересня 2020 року Міністерство інфраструктури заявило про те, що планує будівництво нового аеропорту в Закарпатті.

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Автор: УНІАН