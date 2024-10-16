Новіший Chevrolet Corvette ZR1 зміг розігнатись до шалених 375 км/год.

Chevrolet Corvette ZR1 встановив рекорд швидкості для сучасних серійних авто дешевше 1 млн доларів, ставши також одним з найшвидших серійних авто зі США. Про це повідомляє Interesting Engineering.

"‎Встановлення рекорду максимальної швидкості на Corvette ZR1 – це справжній тріумф для Corvette і Chevrolet, а також хвилюючий, сюрреалістичний досвід для мене особисто"‎, – заявив президент компанії General Motors Марк Ройсс, який знаходився за кермом автомобіля.

Заїзди проходили на високошвидкісній трасі в Папенбурзі (Німеччина). Chevrolet використала дві машини – обидві подолали позначку 230 миль на годину (370 км/год).

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Новий Chevrolet Corvette ZR1 представили у липні, він став найпотужнішим Corvette в історії. Автомобіль отримав 5,5-літровий двигун LT7 V8 з подвійним турбонаддувом, який має потужність 1064 к. с.

Розрахункова максимальна швидкість Corvette ZR1 становила "лише" 346 км/год, але заїзди в Папенбурзі довели, що автомобіль може їхати набагато швидше.

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