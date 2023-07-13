Також депутати передбачили можливість здачі теоретичного іспиту людиною, яка готувалася самостійно.

Верховна Рада України впровадила штрафи за порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. За це рішення проголосував 271 народний депутат.

Йдеться про Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами (реєстр. №7354).

Так, у Кодексі України про адміністративні правопорушення ВР встановила покарання за порушення посадовими особами закладів, їх філій чи інших відокремлених підрозділів, фізичними особами – підприємцями встановленого порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

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Йдеться про здійснення підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів особою, яка не має чинного документа спеціаліста з підготовки водіїв транспортних засобів; допуск осіб, які не склали теоретичний іспит, до практичної підготовки водіїв.

Також у цьому переліку проведення практичної підготовки водіїв з використанням транспортних засобів, обладнаних з порушенням вимог Правил дорожнього руху, або особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами.

Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 13 тис. 600 грн).

Крім того, встановлюється, що порушення посадовими особами встановленого порядку проведення державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а так само порушення встановленого порядку атестації їх спеціалістів тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 тис. 500 до 17 тис. грн).

Порушення посадовими особами територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України встановленого порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами або видачі посвідчення водія тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн).

Якщо два останні види порушень були вчиненні особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, то це тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. грн до 51 тис. грн) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Також у Законі "Про дорожній рух" встановлюється, що особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувати зміст теоретичного модуля типової навчальної програми з урахуванням категорій транспортних засобів та пройти відповідну підготовку з практичного керування в акредитованому закладі або перепідготовку відповідно до типової навчальної програми, успішно скласти теоретичний і практичний іспити. Раніше в законі про самостійну підготовку не йшлося.

Теоретичний іспит складається особою, яка пройшла відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувала зміст теоретичного модулю типової навчальної програми з урахуванням категорій транспортних засобів. До складання практичного іспиту допускається особа, яка успішно склала теоретичний іспит та пройшла відповідну підготовку з практичного керування в акредитованому закладі.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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