Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ.

У додатку "Дія" українці можуть подати заяву про заміну водійського за кілька секунд, а потім забрати документ у сервісному центрі МВС.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ. А також змінив прізвище або просто хоче викинути пластик та користуватися цифровим документом.

"Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі МВС. Чи взагалі відмовляєтеся від пластикового документа та залишаєте лише цифровий. Адже ми першими у світі прирівняли пластикове водійське посвідчення до електронного. Рухаємося в напрямі digital-first", - зазначив Федоров.

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Міністр пояснив, що оплатити заяву про заміну в "Дії" потрібно протягом 10 хв, інакше вона анулюється.

"Далі чекайте на запрошення до сервісного центру МВС або на push-сповіщення від "Дії" про готовність цифрового документа", - додав він.

"Дія" - що ще можна зробити через додаток

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня стало відомо, що у застосунку "Дія" може з’явитися віртуальний помічник, розроблений на основі штучного інтелекту. Тоді віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у Мінцифри працюють над розробкою віртуального помічника "Надія", який може з’явитися в "Дії".

10 травня Мінцифри запустило нову послугу в "Дії", за якою було відкрито реєстрацію заявок на виплату грошової допомоги по програмі "єВідновлення". Максимальна сума виплати - 200 тис. грн.

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