В Україні хочуть посилити покарання за перевищення швидкості: що пропонує уряд

Також стало відомо, що готується законодавче врегулювання використання електросамокатів.

В Україні можуть змінити підхід до покарання за перевищення швидкості. Уряд розглядає запровадження градації штрафів залежно від рівня перевищення та посилити відповідальність для системних порушників, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху", - зазначила Свириденко.

За її словами, за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість більше ніж 50 разів. Понад 35 тисяч водіїв потрапляли в поле зору камер більше десяти разів за рік. Майже 12,5 тисячі більше двадцяти разів.

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Очікується, що найближчим часом МВС обговорить нові пропозиції з народними депутатами.

"Окремо працюємо над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Сьогодні на дорогах працює близько 377 камер. Плануємо збільшити їхню кількість до понад 410 комплексів. Там, де працює контроль, водії частіше дотримуються правил", - відмітила премʼєр-міністерка.

Крім того, в уряді готують законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Кількість ДТП протягом пʼяти місяців 2026 року за їх участі зросла на 66,8%.

"Гинуть і травмуються люди, зокрема діти. Правила мають бути чіткими та зрозумілими для всіх учасників дорожнього руху", - додала Свириденко.

Нові правила для водіїв в Україні - головні новини

8 червня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що український уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах.

Раніше повідомлялося, що в Україні готуються повернути обов’язковий технічний огляд для всіх автомобілів через зобов’язання перед Євросоюзом. Зміни до законодавства мають ухвалити до кінця 2027 року.

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