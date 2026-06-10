Оцифрування стажу: українцям пояснили, що буде з трудовими книжками після 10 червня

Паперовий документ і надалі залишатиметься підтвердженням періодів роботи під час призначення пенсії.

Сьогодні, 10 червня 2026 року, завершився період, відведений для перенесення даних із паперових трудових книжок до електронної системи. Однак для громадян це не означає, що після цієї дати трудовий стаж зникне, а паперові трудові книжки перестануть приймати.

У Міністерстві соціальної політики наголосили, що завершення перехідного періоду не означає припинення прийому документів для оцифрування. Якщо відомості з паперової трудової книжки ще не внесені до Реєстру застрахованих осіб, їх можна буде подати і після 10 червня.

Упродовж п'яти років роботодавці та працівники мали змогу передавати скановані копії трудових книжок до Пенсійного фонду, який опрацьовував інформацію та вносив її до електронної системи. Однак процес цифровізації трудових даних триватиме й надалі.

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У міністерстві пояснили, що процедура оцифрування не змінюється. Подати відомості з паперової трудової книжки можна як через роботодавця, так і самостійно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Також у відомстві підкреслили, що громадяни не втратять раніше набутий трудовий або страховий стаж, навіть якщо їхня трудова книжка ще не була оцифрована. Паперовий документ і надалі залишатиметься підтвердженням періодів роботи під час призначення пенсії нарівні з іншими документами, передбаченими законодавством.

Щодо пенсіонерів, тим, кому пенсію вже призначено, повторно подавати трудову книжку через завершення перехідного періоду не потрібно. Дані про стаж, які використовувалися для розрахунку пенсійних виплат, уже зберігаються в інформаційних базах фонду.

"Електронна трудова книжка зменшує ризик втрати чи пошкодження документів та дозволяє зберігати всі дані про стаж у захищеному цифровому форматі", - зазначили у Мінсоцполітики.

Оцифрування трудових книжок – що відомо

Нагадаємо, що 10 червня 2021 року набув чинності закон про облік трудової діяльності в електронній формі, згідно з яким паперові трудові книжки стали необов'язковими. Відтоді Пенсійний фонд України протягом п'яти років мав включити до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників.

Юристка Ілона Елізбарян в коментарі УНІАН пояснювала, де оцифрувати трудову книжку в Україні і хто повинен це зробити, а також чи можна залишити паперовий варіант.

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