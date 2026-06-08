Боротьба з порушниками ПДР: правила для водіїв в Україні стануть жорсткішими, - Свириденко

Планується посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху.

Уряд України готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

За її словами, планується посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення швидкості. Також готуються жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження.

Крім того, в українському уряді розглядають удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень, а також законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

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"Фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства", - додала Свириденко.

Нові правила для водіїв в Україні - головні новини

В Україні готуються повернути обов’язковий технічний огляд для всіх автомобілів, бо має зобов’язання перед Європейським Союзом. Відповідні зміни до законодавства мають ухвалити до кінця 2027 року.

В кінці грудня 2025 року стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації має намір змінити принцип складання теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія. Тоді зазначалося, що нововедення може запрацюват и вже в 2026 році.

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