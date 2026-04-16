В Україні запровадять обовʼязковий техогляд для всіх авто: в уряді озвучили строки

Питання впровадження обовʼязкового техогляду для всіх автівок залишається політично чутливим, зауважив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Україна має зобов’язання перед Європейським Союзом запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх легкових транспортних засобів, зокрема легкових. Відповідні зміни до законодавства мають ухвалити до кінця 2027 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач під час круглого столу щодо детінізації та регулювання автомобільного ринку України.

За його словами, нині в Україні відсутній обов’язковий періодичний технічний контроль для всіх легкових авто, однак держава планує це змінити.

"Ми готуємо зараз законопроєкт. Євросоюз нам поставив цей критерій змін до кінця 2027 року. Тобто до кінця наступного року в нас мають бути прийняті за пропозицією або за розумінням Європейського Союзу зміни до законодавства, які встановлять норму про проходження обов'язкового періодичного контролю транспортних засобів - всіх абсолютно, в тому числі легкових, які зараз його не проходять", - сказав Деркач.

Він додав, що уряд підтримує таку ініціативу, оскільки вона напряму пов’язана з підвищенням безпеки на дорогах і приведенням стандартів до європейських.

Водночас, за словами Деркача, питання впровадження техогляду залишається політично чутливим. Оскільки частина народних депутатів виступає проти, аргументуючи це додатковим фінансовим навантаженням на громадян під час війни.

"Ми навіть бачили декілька інтерв'ю наших колег народних депутатів, які на сьогодні дуже сильно проти такої історії, тому що це збільшить навантаження на людей під час війни. Але з іншого боку, ми маємо думати і про безпеку на дорогах", - відмітив заступник міністра.

Крім того, Україна має впровадити ще технічні перевірки транспортних засобів безпосередньо на дорогах. За його словами, у країнах ЄС транспорт можуть зупиняти для перевірки прямо на дорозі, після чого ухвалюється рішення щодо його подальшої експлуатації. В Україні ж для цього поки що немає ні законодавчої бази, ні технічного оснащення.

Він зазначив, що для запуску такого механізму потрібні спеціальні мобільні комплекси для перевірки авто, що є частиною євроінтеграційних зобов’язань.

"У нас такого контролю немає. Це потребує, до речі, не тільки просто законодавства, а й технічної можливості. Це спеціальні пристрої автомобілів, які можуть робити такий технічний контроль на дорозі, але знову ж таки для нас це обов'язковий євроінтеграційний критерій, тому будемо точно запроваджувати в Україні", - додав Деркач.

Як писав УНІАН, в Україні планують запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями.

Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач повідомляв, що наразі в Україні технконтроль діє лише для комерційних вантажівок та автобусів. При цьому в Європі це обов’язковий основоположний регламент.

Вже в січні 2026 року стало відомо, що в Україні планують розпочати реформу технічного контролю, що передбачає запровадження обов'язкового техогляду усіх транспортних засобів. Тоді повідомлялося, що запланована реформа стане частиною великого пакета змін у сфері автотранспорту, безпеки та перевезень, які мають наблизити українські правила до стандартів Європейського Союзу.

При цьому деякі експерти різко критикували таку ініціативу і називали її потенційно корупційною. Генеральний директор компанії Luaz Motors Вадим Ігнатов розповідав УНІАН, що контролювати технічний стан авто прямо "на узбіччі" є хибним підходом.

