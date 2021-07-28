Зокрема, йдеться про дороги на заході країни.

У Міністерстві інфраструктури розповіли, які дороги та коли можуть потенційно бути віддані в концесію і стати платними.

Відповідною інформацією поділилася заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Ганна Юрченко на зустрічі з журналістами.

Читайте такожРада спростила отримання права на будівництво доріг

"В "Укравтодорі" зараз є дві приватні ініціативи з підготовки нових концесійних проектів... це маршрут Краковець-Львів-Броди-Рівне, це понад 200 км абсолютно нового будівництва. Друга приватна ініціатива - Стрий-Мукачево", - сказала вона.

Юрченко підкреслила, що платною може стати тільки побудована з нуля дорога, яка є альтернативною існуючій безкоштовній дорозі. Зокрема, дорога Краковець-Львів-Броди-Рівне буде альтернативною дорогам М-10 Львів-Краковець та М–06 Чоп–Київ; дорога Стрий-Мукачево буде альтернативою дорозі М–06 Київ-Чоп.

Також заступник міністра розповіла, що техніко-економічне обґрунтування проекту дороги з Краківця в Рівне розробляє компанія "Автомагістраль - Південь", а зі Стрия в Мукачево – компанія "Онур Україна".

За її словами, Міністерство очікує перше ТЕО по дорозі з Краківця вже до кінця цього року, а сам конкурс планується оголосити за найоптимістичнішим сценарієм у 2022 році. Юрченко підкреслила, що при такому сценарії перша платна дорога може з'явитися в Україні приблизно у 2023 році.

"Велике будівництво" і дороги: що необхідно знати

У Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор") запевняють, що дороги, побудовані в рамках президентської програми "Велике будівництво", завжди будуть безкоштовними.

Водночас держава планує передавати частину існуючих доріг у державно-приватне партнерство, але такі дороги, як запевняють у Міністерстві інфраструктури, залишаться безкоштовними, а за їх ремонт та обслуговування держава компенсуватиме витрати інвестору через держбюджет.

Автор: Павло Степанець