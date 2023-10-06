Відбулась аварія рухомого складу словацьких залізниць.

Сьогодні, 6 жовтня, поїзд зі сполученням Кошице - Мукачево не курсуватиме. Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

"Через поломку рухомого складу словацьких залізниць, поїзд №960/961 Кошице - Мукачево - Кошице сьогодні не курсуватиме", - йдеться в повідомленні.

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Проте, в УЗ відмічають, що на наступні аналогічні рейси буде доступно вдвічі більше місць, аби перевезти перевезти усіх пасажирів, що мали квитки на скасований потяг.

Зокрема, це - потяг №962 Кошице - Мукачево (з відправленням об 11:53 та прибуттям о 16:53) та потяг №963 Мукачево - Кошице (що відправляється о 18:16 та прибуває до місця призначення в 21:33).

"Укрзалізниця" - останні новини

28 вересня стало відомо, що залізничний перевізник "Укрзалізниця" задля більшої безпеки запроваджує воєнізовану охорону на ще шести рейсах.

З 15 жовтня "Укрзалізниця" запускає залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Розклад руху поїздів охоплюватиме Львів, Івано-Франківськ, Стрий, Коломию, Калуш, Моршин, Брюховичі та Жовкву. Маршрут буде організовано через станцію Рава-Руська.

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