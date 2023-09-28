Перевізник "Укрзалізниця" задля більшої безпеки запроваджує цього вересня воєнізовану охорону на ще шести рейсах.
Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, до проекту "ЗалізнаБезпека" долучено поїзди:
- №29/30 Ужгород - Київ - Ужгород;
- №59/60 Чоп - Київ - Чоп;
- №85/86 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя;
- №119/120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя;
- № 265/266 Ужгород - Ковель - Ужгород;
- № 357/358 Київ - Ворохта - Київ.
В УЗ також нагадали, що з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:
- №41/42 Дніпро - Трускавець - Запоріжжя;
- №81/82 Київ - Ужгород - Київ;
- №712/711 Київ - Краматорськ - Київ "Інтерсіті+".
Зазначається, що супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку.
Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. При цьому будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.
Директор виконавчого філії "Відомча воєнізована охорона" "Укрзалізниці" Володимир Александров відмітив:
"Зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати"
В УЗ також пояснили, що працівники воєнізованої охорони мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.
Рішення "Укрзалізниці" - останні новини
19 вересня повідомлялося, що зважаючи на позитивний результат експерименту, "Укрзалізниця" подовжує курсування нового поїзда №119/120 Київ-Хелм.
27 вересня стало відомо, що УЗ збільшує пропозицію місць на маршруті Харків - Перемишль. Тоді ж в УЗ повідомили, що в жовтні закінчуються ремонтні роботи на польській станції Перемишль.