Українська залізниця поступово збільшує кількість поїздів, які патрулюються воєнізованою охороною.

Перевізник "Укрзалізниця" задля більшої безпеки запроваджує цього вересня воєнізовану охорону на ще шести рейсах.

Як повідомляє прес-служба перевізника в Telegram, до проекту "ЗалізнаБезпека" долучено поїзди:

№29/30 Ужгород - Київ - Ужгород;

№59/60 Чоп - Київ - Чоп;

№85/86 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя;

№119/120 Запоріжжя - Львів - Запоріжжя;

№ 265/266 Ужгород - Ковель - Ужгород;

№ 357/358 Київ - Ворохта - Київ.

В УЗ також нагадали, що з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:

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№41/42 Дніпро - Трускавець - Запоріжжя;

№81/82 Київ - Ужгород - Київ;

№712/711 Київ - Краматорськ - Київ "Інтерсіті+".

Зазначається, що супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку.

Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. При цьому будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

Директор виконавчого філії "Відомча воєнізована охорона" "Укрзалізниці" Володимир Александров відмітив:

"Зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати"

В УЗ також пояснили, що працівники воєнізованої охорони мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

Рішення "Укрзалізниці" - останні новини

19 вересня повідомлялося, що зважаючи на позитивний результат експерименту, "Укрзалізниця" подовжує курсування нового поїзда №119/120 Київ-Хелм.

27 вересня стало відомо, що УЗ збільшує пропозицію місць на маршруті Харків - Перемишль. Тоді ж в УЗ повідомили, що в жовтні закінчуються ремонтні роботи на польській станції Перемишль.

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