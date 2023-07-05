Впродовж рейсу в поїзді перебуватимуть двоє працівників воєнізованої охорони.

АТ "Укрзалізниця" посилило безпекові заходи та поновило супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів.

Як повідомляє прес-служба перевізника, наразі воєнізована охорона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ. За словами голови правління УЗ Євгена Лященко, працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій.

Це були дрібні конфлікти, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Він також зазначив, що найближчим часом в компанії будуть масштабувати проект з урахуванням результатів першого тижня.

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Зазначається, що впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.

В компанії також пояснили, що під час рейсу працівники відомчої воєнізованої охорони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення. Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей. Ці права передбачені "Положенням про відомчу воєнізовану охорону акціонерного товариства "Українська залізниця", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів №7 від 11.01.1994р.

Охорона пасажирськіх поїздів

В серпні 2020 року "Укрзалізниця" запустила пілотний проект із запровадження воєнізованої охорони в поїздах. Тоді десять пар пасажирських поїздів супроводжувала воєнізована охорона для забезпечення безпеки пасажирів. Під час повномасштабного вторгнення цей проект було призупинено.

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