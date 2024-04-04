Вестибюль працюватиме з 05:40 до 22:35.

Сьогодні у Києві відновлює роботу вестибюль станції метро "Хрещатик", що має вихід на вул. Архітектора Городецького.

"4 квітня о 17:00 відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького. Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35", - зазначається у повідомленні прес-служби КП "Київський метрополітен".

Перевізник нагадує, що вихід метро до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35, а у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні – з 05:37 до 22:33.

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Звертається увага, що у разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття.

"На вхід відкриті всі вестибюлі", - підкреслили в КП.

Робота станцій метро Києва - останні новини

13 березня після дворічної перерви запрацював вестибюль станції метро "Хрещатик" із виходом на вулицю Інститутську.

Як відомо, у перші дні повномасштабного вторгнення росіян київський метрополітен обмежив перевезення пасажирів, станції працювали в режимі укриття. Згодом підземка столиці відновила перевезення пасажирів, але частина станцій була зачинена через безпекові заходии. Зокрема, потяги курсували без зупинки на станціях у центрі міста. Станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" були зачиненими для пасажирів до 20 грудня 2022 року. Поступово метрополітен відновлював роботу й інших станцій.

Цього року відновила роботу у звичайному режимі станція метро "Дніпро". Вона була зачинена з початку повномасштабної війни по 8 березня 2024 р.

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