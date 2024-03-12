Для пасажирів відкриють ще один із виходів.

У середу, 13 березня, у Києві відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик". Йдеться про вихід до вул. Інститутської. Працюватиме він з 05:37 до 22:33. Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Як нагадує підприємство, вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35. Водночас вихід до вул. Архітектора Городецького лишається зачиненим для пасажирів.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. Крім того, на вхід відкриті всі вестибюлі для оперативного переміщення до станції метро як укриття", - наголосили в метрополітені.

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Як повідомляв УНІАН, з 8 березня станція метро "Дніпро" відновила роботу у звичайному режимі. Вона була зачинена з початку повномасштабної війни. Станція метро "Дніпро" є наземною, тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки.

Також відомо, що після 24 лютого станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" були зачиненими для пасажирів. Їх відкрили для пасажирів 20 грудня 2022 року.

Водночас, після того, як на перегоні між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій лінії метро в Києві сталася аварія, пасажиропотік суттєво знизився. У КП "Київський метрополітен" заявили, що втратили 20% пасажирів.

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