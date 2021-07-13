Ілон Маск заявив, що волів би займатися дизайном, а не керувати компанією.

Глава Tesla Ілон Маск заявив, що робота СЕО його не задовольняє і він волів би займатися дизайном та розробкою, а не керувати корпорацією.

Про це Маск заявив на судовому засіданні щодо покупки Tesla компанії SolarCity за $2,6 млрд, повідомляє BBC.

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"Я скоріше ненавиджу це, і волів би витрачати свій час на дизайн та розробку", - сказав Ілон Маск.

Позов проти Ілона Маска

Ряд акціонерів Tesla подали позов проти нього. Маска звинуватили в тому, що він змусив раду директорів компанії схвалити покупку SolarCity, оскільки ця компанія була заснована його кузенами.

Позивачі вважають, що Tesla даремно витратилася на покупку, оскільки придбання SolarCity було економічно недоцільним.

Нововведення в салонах Tesla

У 2020 році Tesla вперше активувала камери в салонах за допомогою оновлення прошивки. Тоді власників автомобілів просили дозволити робити фото і Відео для "розробки функцій безпеки та поліпшень в майбутньому".

Крім того, до цього Tesla використовувала камеру для контролю уваги водіїв в рамках бета-тесту оновлення Full Self-Driving (FSD).

У березні Ілон Маск повідомив, що Tesla виключила з програми декількох бета-тестерів, які "не приділяли достатньої уваги".

Функція стеження за увагою водія через камеру в автомобілях Tesla з'явилася після квітневої смертельної аварії за участю Tesla Model S в Техасі, яка спровокувала чергову хвилю критики на адресу виробника за недостатньо хороший захист від дурня, і почастішали публікацій роликів від "водіїв", що пересуваються на задньому сидінні в Tesla з включеним автопілотом.

Напередодні Tesla оголосила про зміну стратегії розвитку автопілота - компанія поступово повністю відмовиться від радарів і перейде на нову версію автопілота, що використовує для навігації тільки камери.

Примітно, що спочатку Ілон Маск висловлювався проти системи стеження за водієм.

30 травня 2021 року з'явилася інформація про те, що Tesla почала використовувати в Model 3 і Model Y вбудовану в дзеркало заднього виду камеру для контролю уваги водія при активній функції Autopilot.

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Автор: Олена Коваленко