Глава Tesla Ілон Маск заявив, що робота СЕО його не задовольняє і він волів би займатися дизайном та розробкою, а не керувати корпорацією.
Про це Маск заявив на судовому засіданні щодо покупки Tesla компанії SolarCity за $2,6 млрд, повідомляє BBC.
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"Я скоріше ненавиджу це, і волів би витрачати свій час на дизайн та розробку", - сказав Ілон Маск.
Позов проти Ілона Маска
Ряд акціонерів Tesla подали позов проти нього. Маска звинуватили в тому, що він змусив раду директорів компанії схвалити покупку SolarCity, оскільки ця компанія була заснована його кузенами.
Позивачі вважають, що Tesla даремно витратилася на покупку, оскільки придбання SolarCity було економічно недоцільним.
Нововведення в салонах Tesla
- У 2020 році Tesla вперше активувала камери в салонах за допомогою оновлення прошивки. Тоді власників автомобілів просили дозволити робити фото і Відео для "розробки функцій безпеки та поліпшень в майбутньому".
- Крім того, до цього Tesla використовувала камеру для контролю уваги водіїв в рамках бета-тесту оновлення Full Self-Driving (FSD).
- У березні Ілон Маск повідомив, що Tesla виключила з програми декількох бета-тестерів, які "не приділяли достатньої уваги".
- Функція стеження за увагою водія через камеру в автомобілях Tesla з'явилася після квітневої смертельної аварії за участю Tesla Model S в Техасі, яка спровокувала чергову хвилю критики на адресу виробника за недостатньо хороший захист від дурня, і почастішали публікацій роликів від "водіїв", що пересуваються на задньому сидінні в Tesla з включеним автопілотом.
- Напередодні Tesla оголосила про зміну стратегії розвитку автопілота - компанія поступово повністю відмовиться від радарів і перейде на нову версію автопілота, що використовує для навігації тільки камери.
- Примітно, що спочатку Ілон Маск висловлювався проти системи стеження за водієм.
- 30 травня 2021 року з'явилася інформація про те, що Tesla почала використовувати в Model 3 і Model Y вбудовану в дзеркало заднього виду камеру для контролю уваги водія при активній функції Autopilot.
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