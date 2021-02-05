Найгірша ситуація з заторами у Дніпровському і Печерському районах Києва.

Станом на ранок 5 лютого на низці основних доріг Києва спостерігається щільний трафік.

Як свідчать дані карт Google, складна ситуація з рухом склалася на правому березі столиці.

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Затори на мостах у Києві

Станом на 9:20 п’ятниці 5 лютого рух майже на всіх мостах вільний. Лише подекуди спостерігаються «тягнучки». Невеликі затори утворилися на мосту «Патона» та Північному мосту біля виїзду на правий берег. Автомобільний рух значно ускладнений на одній зі смуг Південного мосту – через проведення дорожніх робіт.

Затори на лівому березі Києва

Через ущільнений трафік проїхати нині важко бульваром Перова і проспектом Визволителів, а рух на Братиславській зупинила ДТП. Великі затори тягнуться уздовж майже всього Броварського проспекту, в районі Русанівського мосту черги автомобілів утворила ще одна аварія. Крім того, рух ускладнений на проспекті Юрія Гагаріна, Миколи Бажана (там теж проводять дорожні роботи),

Затори на правому березі Києва

Через наплив автомобілів з лівого берега постраждали Набережне шосе, Гаванський міст, вулиця Набережно-Рибальська, проспект Степана Бандери.

У центрі Києва затори утворилися на бульварі Шевченка, вул. Січових Стрільців, Великій Житомирській, проспекті Перемоги в районі Політехнічного інституту, бульварі Лесі Українки, вул. Михайла Грушевського, Басейній, Малопідвальній, Хрещатику, Петрівській алеї, Парковій, Кріпосному провулку, Володимирському узвозі. Дніпровський узвіз перекрито.

Фактично «стоїть» рух вулицею Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, проспектом Академіка Палладіна і Валерія Лобановського.

Як не потрапити в пробку в Києві

Дієвого рецепта столична влада і водії поки не винайшли. Однак, є кілька порад, які якщо не повністю позбавлять вас від марного простоювання в тягучках, то хоча б зроблять цей процес не таким тривалим.

Час поїздки. Враховуйте, що період 8:00-10:00 і 17: 00-19: 00 - найскладніший для київських доріг. В цей час люди масово їдуть на/з роботи, багато хто прагне покинуть город або ж в'їхати в нього. Відповідно, саме в ці ранкові та вечірні години на дорогах накопичується максимальна кількість транспорту.

День поїздки. Вечори п'ятниці неділі, ранок понеділка-період, коли кияни виїжджають на вихідні або повертаються з них. В цей час пробки виникають практично на всіх виїздах/в'їздах в місто. Отже, для комфортного пересування такі локації в цей час краще не відвідувати.

Погода. Дощ або сніг значно ускладнюють ситуацію на дорогах в будь-якому місті. У Києві ці фактори роблять значний вплив через часті підтоплень або снігових заметів. Також при поганій погоді багато пасажирів прагнуть скористатися таксі, що тягне додаткове навантаження на дороги, збільшуючи кількість автотранспорту на них.

Метро. Якщо ви бачите, що уникнути попадання в пробку не вдасться-скористайтеся підземкою. Автомобіль можна припаркувати недалеко від станції метро, або зовсім не виїжджати на ньому в цей день.

Велосипед. Цей екологічно безпечний вид транспорту завжди може прийти на допомогу. Останні роки в Києві з'явилося безліч доступних пунктів прокату велосипедів. У тому випадку, якщо ваш шлях не пролягає через все місто, сміливо віддайте перевагу двоколісному другу.

Місце розташування роботи. Якщо ваша робота знаходиться у вкрай важкодоступному для автотранспорту місця-задумайтеся, можливо, це хороший привід змінити її.

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Автор: УНІАН