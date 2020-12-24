Передбачається, що до введення повної заборони уряд вживатиме заходів фінансового стимулювання.

Завтра, 25 грудня прем'єр-міністр Японії Есехіде Суга оголосить про заборону продажів нових автомобілів, що використовують двигуни внутрішнього згоряння на викопному паливі з 2035 року.

Про це повідомляє японське видання Nikkei.

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Як пише видання, який завтра озвучить Суга, включає заходи щодо збільшення частки електроенергії, одержуваної з відновлюваних джерел.

До 2050 року частка такої енергії в Японії має досягти 50-60%. Логічно припустити, що інша електроенергія буде йти від атомних електростанцій.

Передбачається, що до введення повної заборони уряд вживатиме заходів фінансового стимулювання, що роблять покупку машин з двигунами внутрішнього згоряння і високим рівнем викидів двоокису вуглецю все більш невигідною.

Відмова від традиційних автомобілів

Японія стане другою великою країною, яка офіційно прийме рішення про заборону машин, що працюють на викопному паливі. Першою стала Великобританія, а крім того нещодавно стало відомо, що подібний план вже прийняв Ватикан.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що прийняття такого рішення Японією очікується до кінця року. Восени Суга анонсував план, що передбачає до 2050 року повну відмову від використання енергоносіїв, які призводять до підвищення рівня оксидів вуглецю в атмосфері.

Електромобілі в Україні

Продажі автомобілів з електродвигуном в Україні у 2019 році в порівнянні з 2018 роком збільшилися майже в 1,5 раза – до 7542 одиниць.

Станом на продажі автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-листопаді цього року скоротилися в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 2% – до 6823 одиниць.

18 грудня 2020 року дослідницька організація BloombergNEF опублікувала звіт, згідно з яким електромобілі будуть коштувати приблизно стільки ж, скільки та авто з бензиновими двигунами, всього через три-чотири роки.

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Автор: УНІАН