Не завжди однаковий: експерт розповів, як розпізнати реактивний дрон за звуком

Для їх знищення можуть застосовуватися ПЗРК, мобільні вогневі групи та винищувальна авіація, зокрема F-16 і МіГ-29.

Реактивні безпілотники, проблему з якими визнали у Зеленського, можна відрізнити за характерним свистом, схожим на звук крилатої ракети, хоча сприйняття звуку залежить від висоти польоту та рельєфу місцевості. Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в етері Еспресо.

За його словами, Росія масштабує виробництво реактивних дронів, зокрема завдяки постачанню двигунів із Китаю та переорієнтації частини виробничих ліній.

При цьому головна відмінність цих систем - швидкість: якщо звичайний "Шахед" летить приблизно зі швидкістю 180-200 км/год, то реактивні дрони можуть розвивати 400-650 км/год. Через це їх значно складніше перехоплювати.

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"Швидкість цілі таких реактивних засобів у три-чотири рази вища, ніж у звичайного безпілотника типу "Шахед", - пояснив експерт.

Він стверджує, що ефективність перехоплення звичайних "Шахедів" може сягати 95-98%, тоді як для реактивних засобів цей показник становить близько 80%. Для їх знищення можуть застосовуватися ПЗРК, мобільні вогневі групи та винищувальна авіація, зокрема F-16 і МіГ-29.

Також експерт пояснив, чи може людина розпізнати такий дрон за звуком. За його словами, реактивний БПЛА звучить інакше, ніж "Герань-2", яка використовує двигун внутрішнього згоряння. Долінце пояснив:

"Якщо говорити саме про реактивні засоби, то вони, з одного боку, менш шумні, з іншого - звук все ж таки більше схожий на звук крилатої ракети".

За словами експерта, характерною ознакою може бути своєрідний свист, пов'язаний із високою швидкістю роботи реактивного двигуна.

При цьому звук не завжди однаковий: він може відрізнятися залежно від конкретного типу дрона - зокрема "Герань-3", "Герань-5" чи "Бандероль" - та швидкості його польоту.

На можливість почути БПЛА також впливають висота польоту та рельєф місцевості. Звук поширюється по-різному над лісами, полями та водною поверхнею, тому відстань, на якій людина почує дрон, може суттєво відрізнятися.

Використання Росією дронів

Раніше Росія начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія дедалі частіше використовує проти України реактивні безпілотники, які через вищу швидкість складніше перехоплювати традиційними засобами. Українські виробники вже працюють над дронами-перехоплювачами з реактивними двигунами, які мають стати одним із можливих рішень цієї проблеми.

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