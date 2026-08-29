Посла України в Туреччині викликали на 'килим': у чому причина

Раніше голова правління великої турецької судноплавної компанії "Трансбосфор" Мустафа Кан звинуватив Україну в нападах на турецькі судна та назвав це "піратством".

Посол України в Анкарі Неріман Джелал був викликаний до Міністерства закордонних справ у зв’язку з обстрілом турецького судна в Чорному морі та судна, яке воно буксирувало.

Згідно з інформацією, отриманою з джерел видання Anadolu в Міністерстві закордонних справ, після нападу на судно "Лідер Бордо Маві", що належить Туреччині, біля берегів Туапсе в Чорному морі 26 серпня та подальшого обстрілу судна "Лідер Коджатепе", яке воно буксирувало, 27 серпня, посла Джелала було викликано до міністерства.

Під час зустрічі було озвучено реакцію Туреччини на ці напади та надано необхідні застереження щодо необхідності забезпечення безпеки життя, майна, судноплавства та навколишнього середовища в Чорному морі.

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Раніше голова правління великої турецької судноплавної компанії "Трансбосфор" Мустафа Кан звинуватив Україну в ударах по турецьких суднах і назвав це "піратством". Він заявив, що Україна нібито першою почала завдавати ударів по суднах у Чорному морі.

"Я вважаю, що тим, хто спровокував і розпочав усе це, була Україна. Навіть не вважаю, а знаю. Бо на самому початку вони били лише по суднах, що перевозили військові вантажі. Однак одразу після саміту НАТО протягом 100 годин, тобто буквально за 3 дні, вони атакували конвой. Було уражено 35 суден. І хоча серед них немає затонулих, судно виходить з ладу, до того ж ти залякуєш екіпаж, і екіпаж більше не хоче плисти в цей регіон. Я вважаю, що це певною мірою піратський напад. Тобто ти наносиш удари по суднах під турецьким прапором - та яке ти взагалі маєш на це право? Слідом за цим те саме почала робити й Росія", - сказав Кан.

Він прогнозував, що збитки Туреччини через удари по суднах, майже повне зупинення судноплавства в Чорному морі та через Турецькі протоки в найближчі три місяці становитимуть 20 млрд дол. Втрати можуть зрости ще більше через подорожчання сировини, пшениці та нафти.

Кан закликав владу Туреччини вплинути на Україну та РФ і домогтися створення нового зернового коридору.

Ситуація в Чорному морі

Останнім часом Росія посилила інтенсивність атак на порти Великої Одеси та цивільні судна в Чорному морі. Для ударів використовується нова російська крилата ракета "Бандероль", яка з моменту початку серійного виробництва наприкінці минулого місяця перетворила чорноморське узбережжя України на смертельно небезпечну зону для вантажних суден.

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