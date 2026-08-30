РФ почала зводити масштабний антидроновий захист навколо виробництва дронів в 'Алабузі' (фото)

На знімках початку липня 2026 року видно завершений внутрішній периметр навколо основних виробничих об’єктів.

Супутникові знімки виявили будівництво масштабного антидронового захисту навколо російського виробництва ударних дронів "Герань" в особливій економічній зоні "Алабуга". Будівництво виявив аналітик Спенсер Фарагассо з Інституту науки та міжнародної безпеки (Good ISIS).

Важливо, що знімки високої роздільної здатності від Vantor та Airbus за липень і серпень 2026 року показують появу десятків великих ґратчастих веж навколо виробничих потужностей безпілотників та інших будівель, залучених до забезпечення виробництва.

Оборонна система складається з двох поясів веж: внутрішнього периметра з нижчими вежами, які безпосередньо оточують ключові виробничі об’єкти, та зовнішнього периметра з вищими вежами, що охоплюють значно більшу територію.

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При цьому вежі почали встановлювати після 18 травня 2026 року. На знімках початку липня 2026 року видно завершений внутрішній периметр навколо основних виробничих об’єктів.

На думку аналітиків, конструкція, ймовірно, призначена для встановлення металевої сітки з тросів, яка має огородити об’єкти. Це ускладнить ураження виробничого комплексу крилатими ракетами та ударними БпЛА.

Вони вважають, що до кінця липня в ОЕЗ "Алабуга" також досягли значного прогресу у спорудженні зовнішнього захисного периметра, який складається з більших веж. Цей зовнішній периметр охоплює також виробничі потужності "Алабуга-Волокно".

Варто зазначити, що "Алабуга-Волокно" входить до складу компанії "Химпроминжиниринг", більш відомої під брендом Umatex Group, - єдиного виробника вуглецевого волокна в Росії. Саме через "Алабуга-Волокно" постачають матеріали для виробництва дронів.

Вуглецеве волокно є ключовим елементом у виробництві фюзеляжів для далекобійних дронів, забезпечуючи високу міцність за надзвичайно низької маси.

Неподалік підприємства також розташований інший ключовий завод - "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", який виготовляє скловолоконні тканини, що також застосовуються у композитних фюзеляжах "Шахедів".

Окрім того, територія виробництва захищена потужною системою ППО. OSINT-аналітики змогли ідентифікувати щонайменше 23 точки ППО навколо "Алабуги", що робить її одним із найбільш захищених відомих об’єктів російського ВПК.

Виробництво "Гераней" в РФ

Раніше повідомлялось, що у РФ зросло виробництво реактивних дронів-камікадзе типу "Шахед" - "Герань-4/5", перевершивши обсяг виробництва ударних дронів "Герань-2" зі звичайним двигуном внутрішнього згоряння.

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