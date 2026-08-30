Військові кораблі Королівського флоту протягом трьох днів відстежували російські судна

Минулого тижня кораблі HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn за допомогою радарів вели спостереження за чотирма суднами, а вертоліт Merlin забезпечував спостереження з повітря.

Британське Міністерство оборони повідомило, що військові кораблі Королівського флоту Великої Британії та військовий вертоліт протягом трьох днів відстежували корабель ВМФ Росії та вантажні судна, що перебувають під санкціями, у ході "інтенсивної" операції в Північному морі та Ла-Манші. Про це повідомляє BBC News.

Зазначається, що минулого тижня кораблі HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn за допомогою радарів вели спостереження за чотирма суднами, а вертоліт Merlin забезпечував спостереження з повітря.

"З моменту цієї успішної операції ми спостерігаємо, як судна російського тіньового флоту дедалі частіше змушені змінювати свої маршрути, що призводить до значних витрат і затримок у їхніх рейсах", - заявив генерал сер Гвін Дженкінс, перший лорд адміралтейства та начальник військово-морського штабу.

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Паралельно з’явилися дані, які свідчать про те, що активність Королівського флоту щодо моніторингу пересувань російських суден цього року зросла на 25%.

Під час серпневої операції військові кораблі Королівського флоту, зокрема есмінець типу 45 та фрегат типу 23, відстежували есмінець російського Північного флоту "Адмірал Левченко", який супроводжував вантажні судна "Генерал Скобелев" та "Спарта", що перебувають під санкціями, на південь через Північне море до протоки Ла-Манш.

У Королівському флоті заявили, що Росія була "змушена" відповісти, задіювавши "дороговартісні військові ресурси", зокрема фрегат "Неустрашимый".

У заяві зазначено, що потім один із союзників по НАТО (який саме - не вказано) взяв на себе спостереження за російськими суднами біля узбережжя Франції.

Російські кораблі

Капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заявив, що поява кораблів Військово-морського флоту РФ, зокрема, протичовнового корабля "Адмірал Левченко" та суден забезпечення у Середземному морі, може означати, що Росія починає облаштовувати навчальний центр для сирійських військових. Вона може цим скористатися, щоб згодом поширити свій вплив у регіоні.

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