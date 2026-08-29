На одному з ключових напрямків за Росію воюють до 30% іноземних найманців

Сили оборони завдають окупантам значних втрат і не дозволяють їм накопичити ресурси для масштабнішого наступу.

Російські війська продовжують нарощувати сили на Лиманському напрямку, перекидаючи додаткові штурмові підрозділи, операторів безпілотників й іноземних найманців. Про це розповів речник 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк в етері "Суспільне Студія".

За його словами, водночас Сили оборони завдають окупантам значних втрат і не дозволяють їм накопичити ресурси для масштабнішого наступу.

Він стверджує, що армія РФ шукає вразливі ділянки по всій лінії фронту на напрямку, намагаючись досягти хоча б локальних успіхів і розвинути їх. Для цього російське командування постійно поповнює підрозділи особовим складом та накопичує сили поблизу переднього краю.

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"Намагається накопичувати свій особовий склад на передньому краї, збільшувати його чисельну складову для продовження цих атак. Це намагання компенсувати ті втрати, які попередньо зазнала російська армія. Крім того, збільшує кількість і екіпажів безпілотних систем, тобто намагається діяти не лише на землі. Намагається збільшувати і безпілотну складову для того, щоб так само атакувати наші позиції, і наші логістичні маршрути", - сказав речник.

Денисюк зазначив, що зростає кількість іноземних найманців у складі окупаційних військ: нині вони становлять близько 30% особового складу на напрямку. Він додав:

"Це вихідці з країн Латинської Америки, африканських країн і країн Південно-Східної Азії. Їхня чисельність постійно зростає. Тобто, якщо росіяни закидують свіжу роту в смугу нашої відповідальності, то з цієї роти один взвод обов'язково складається повністю з іноземців. Рівень підготовки вкрай низький. росіяни шляхом обману залучають їх до лав окупаційної армії і буквально одразу ж, майже без підготовки, відправляють на виконання бойових завдань".

За його словами, багатьох із них вербують обманом і майже без підготовки відправляють на бойові завдання. Через це зростає кількість випадків здачі в полон.

Іноземці за РФ

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у полон українських військових потрапили громадяни 51 країни, яких Росія завербувала до своєї армії: всі вони брали участь у війні проти України.

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