Археологи виявили дерев'яну споруду віком 476 000 років, будівельник якої невідомий

Вони не виявили подібних конструкцій ніде в палеолітичних літописах Африки чи Євразії.

У 2019 році археологи витягли з просочених водою відкладень два з’єднані між собою колоди біля водоспаду Каламбо на півночі Замбії, де Африка ризикує розколотися на дві частини вздовж нового розлому. Про це пише The Daily Galaxy.

Зазначається, що колоди були спеціально розпиляні й з’єднані між собою за допомогою поперечного вирізу в одному з них, утворюючи з’єднання. Люмінесцентне датування навколишніх відкладень показало, що їхній вік становить не менше 476 000 років. Це приблизно на 240 000 років раніше за появу нашого виду.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature, були підготовлені Л. Бархамом із Ліверпульського університету, який багато років займався розкопками в басейні Каламбо та вивченням витоків технологічного розвитку людини.

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У статті описуються не тільки переплетені колоди, а й чотири додаткові модифіковані дерев’яні знаряддя, знайдені на тому ж місці у трьох часових інтервалах: клин, палиця для копання, розпиляне колоду та гілка з виїмкою, що датуються приблизно 390 000-324 000 років тому.

Конструкція, що не має відомих аналогів

Читаючи про стародавні дерев’яні предмети, зазвичай уявляють собі грубі палиці, але колоди з Каламбо - це щось інше.

Верхнє колода, що належить до виду Combretum zeyheri, має довжину 141 сантиметр. У ньому вирізано U-подібний виріз довжиною 13 сантиметрів і шириною 11 сантиметрів, сформований шляхом зішкрібання та обробки кам’яними знаряддями. Через цей виріз під ним проходить другий, більший стовбур. На поверхні обох колод видно сліди навмисної обробки: сліди зішкрібання, грані від рубки, паралельні борозенки, вирізані поперек волокон.

Важливо, що дослідники не виявили аналогічних конструкцій ніде в палеолітичній літописі Африки чи Євразії. Це не найстаріший із коли-небудь знайдених фрагментів дерева, але це найстаріший відомий випадок навмисного з'єднання двох шматків дерева в конструкцію. У статті зазначено:

"Для чого призначалася ця конструкція, досі не з’ясовано. Дослідники припускають, що вона могла слугувати піднятою платформою, пішохідною доріжкою або фундаментом для житла, що вказує на особливості місцевості: періодично затоплювану заплаву річки, де піднята поверхня була б дуже корисною. Протягом більшої частини розглянутого періоду, приблизно від 470 000 до 274 000 років тому, регіон був вкритий лісом, що забезпечувало гомінідам постійний доступ до великої деревини".

Проблема збереження

Цікаво, що дерево майже ніколи не зберігається так довго. Це більш груба версія того, що в анотації до статті ввічливо описується як таке, що вимагає "виняткових умов".

У районі водоспаду Каламбо постійно підвищений рівень ґрунтових вод зробив те, чого не може зробити сухе повітря: воно перешкоджало доступу кисню до похованого матеріалу, сповільнюючи розкладання настільки, що клітинна структура деревини віком майже півмільйона років досі розрізняється під скануючим електронним мікроскопом.

Вчені підтвердили вид кожного колоди за допомогою аналізу SEM у Британському музеї та переконалися, що деревина не була привнесена ззовні, тобто не була змита пізнішим періодом. Радіовуглецеве датування всіх зразків показало вік, що відповідає матеріалу, набагато старшому за 50 000 років. Фактичний вік було встановлено за допомогою люмінесцентного датування піщинок у осадових шарах вище та нижче знахідок.

Зазначається, що цей метод датування вимірює, як довго мінеральні зерна були поховані, відстежуючи поглинене ними випромінювання з плином часу. На місці розкопок було зібрано шістнадцять зразків. Результати показали, що найстаріші колоди утворили групу із середнім віком 476 000 років, при цьому діапазон невизначеності передбачає, що вони можуть бути ще старшими, якщо застосувати поправку на ослаблення сигналу польового шпату.

Що могли робити ці гомініди

Важливо, що вид, відповідальний за ці споруди, точно не відомий. 476 000 років тому в Південній Африці ймовірними кандидатами є архаїчні форми Homo, можливо, предки як неандертальців, так і сучасних людей, що існували до розгалуження цих ліній. Знайдені разом із деревом ашельські кам’яні знаряддя, зокрема ручні рубанки й тесаки, відповідають тому, що відомо про цей період.

Знахідки з Каламбо змушують уважніше вивчити когнітивні здібності цих творців знарядь. Дослідники стверджують, що поєднання двох компонентів для утворення більшої конструкції - це не просто навичка тесляра. Це відображає те, що вони називають технічним пізнанням: здатність планувати конструкцію, обирати відповідні матеріали та працювати над функціональним результатом, якого раніше не існувало. У статті зазначено:

"Та сама логіка, що лежить в основі - об’єднання окремих частин у щось нове, - лежить в основі концепції кріплення, яка з’являється в археологічних знахідках через сотні тисяч років".

Палиця та клин, знайдені в пізніших шарах на тому самому місці, додають текстури. Вони припускають, що обробка дерева в Каламбо не була одноразовою подією, а становила стійку практику, різноманітну за своїми формами, яку здійснювали гомініди, що поверталися на цей берег річки з покоління в покоління.

Дерев’яна літопис Африки

Зазначається, що досі найдавніші явно модифіковані дерев’яні предмети з Африки датувалися приблизно 390 000 років тому. Палиця з можливим слідом від удару з джерел Аманзі в Південній Африці та фрагменти з більш ранніх розкопок Каламбо у 1950-х роках натякали на більш ранню обробку дерева, але докази були неоднозначними. Розкопки 2019 року дозволили розвіяти цю невизначеність, виявивши два з’єднані між собою колоди, які не могли бути сформовані та підігнані під впливом води чи випадковості.

Ширше значення цього висновку менш очевидне, але його складніше ігнорувати. Більша частина того, що археологи знають про поведінку ранніх гомінідів, отримана з каменю. Камінь зберігся. Дерево, кістка, шкура, волокно: майже нічого з цього не збереглося, а це означає, що технологічна хроніка наших предків систематично зміщена в бік того, що випадково виявилося зробленим із каменю.

Новини археології

Виявлені в Бразилії сліди віком 130 мільйонів років, судячи з усього, належать найбільшому відомому ссавцю епохи динозаврів.

Сліди, знайдені у формації Ботукату, вказують на істоту довжиною приблизно 1,55 метра, що приблизно вдвічі перевищувало розміри будь-якого раніше ідентифікованого ссавця крейдяного періоду і, можливо, було достатньо великим, щоб полювати на молодих динозаврів.

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