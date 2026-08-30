Президент Фінляндії пояснив, чому Росія не застосовуватиме ядерну зброю

Він висловився щодо ймовірності того, що Росія нападе на НАТО.

Президент Фінляндії Олександр Стубб не вірить у те, що Росія застосовуватиме ядерну зброю. Про це він заявив в інтерв’ю BILD.

"До мене приїжджав міністр закордонних справ Китаю, і я порушив це питання. Він сказав: "Ми ніколи цього не допустимо". Я думаю, це досить хороший стримуючий фактор", - сказав він.

При цьому Стубб не вважає, що Росія завершить війну в Україні через економічний спад, який ми зараз спостерігаємо.

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"Ніколи не слід недооцінювати здатність Росії витримувати важкі економічні часи. Достатньо згадати радянський період, щоб це зрозуміти", - пояснив політик.

Також він прокоментував ймовірність того, що Росія нападе на НАТО.

"У цьому світі ніколи не можна бути впевненим на сто відсотків у чомусь, але, чесно кажучи, судячи з усього, що ми бачимо, читаємо й обговорюємо, ми просто не бачимо цього на даний момент. І причина дуже проста. Російські війська задіяні в Україні, і зараз у них фактично дефіцит. У них дедалі менше солдатів в умовах дедалі складнішого світу. Я просто не можу уявити, щоб вони раптом мобілізувалися на два фронти, - додав він.

Диверсії РФ у Європі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується покласти на Росію відповідальність за спробу атаки з використанням дрона в Лейпцигу та оголосити "масштабні" санкції.

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