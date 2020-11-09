Процес встановлення результатів виборів гальмують судові позови партій, заміна голови та членів ТВК і перерахунок голосів виборців.

Чернівецька міська територіальна виборча комісія досі не встановила остаточні результати виборів мера та депутатів міської ради, а також гальмує процес оприлюднення результатів виборів до Чернівецької районної та обласної рад.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це пов’язано із рішеннями ТВК, згідно з якими комісія має провести перерахунок бюлетенів на понад 50 виборчих дільницях міста.

Читайте такожУ яких містах відбудеться другий тур виборів мера: свіжі дані (оновлюється)Зокрема, минулого тижня ТВК прийняла рішення про проведення перерахунку голосів з 21-ї дільничної виборчої комісії. Станом на ранок 9 листопада члени комісії встигли перерахувати бюлетені на десяти із цих дільниць.

На одній з ДВК, що розташована у селі Чорнівка Новоселицького району, яке, згідно постанови Кабміну, увійде до складу Чернівецької міської ОТГ, члени міської комісії визнали недійсними 537 бюлетенів. У ТВК заявили, що причина ухвалення такого рішення полягає у тому, що на печатках на бюлетенях не було видно номерів дільниці. Водночас учора, 8 листопада, Чернівецький окружний адміністративний суд за позовом політичної партії «Народний контроль» визнав протиправним рішення Чернівецької ТВК про визнання недійсними цих бюлетенів.

Окрім того, 7 листопада Центральна виборча комісія за поданням партії «Батьківщина» замінила голову Чернівецької міської ТВК. Замість Анжели Саінчук головою комісії став Сергій Ключук. Сама ж Саінчук повідомила, що «Батьківщина» не висловлювала їй жодних зауважень щодо її роботи, а ця постанова ЦВК стала для неї несподіванкою.

Також роботу міської ТВК ускладнило те, що одразу троє членів комісії захворіли на коронавірус. ЦВК провела заміну двох із них.

Щоправда, заміна членів та голови комісії не вирішила проблему відсутності кворуму. Про це заявила член ТВК Оксана Шородок.

«Нам не вистачає людей. Сьогодні ще кілька членів комісії почуваються погано та повідомили про свою хворобу», – сказала вона.

Разом з тим, новий голова міської ТВК Сергій Ключук заявив, що отримав повідомлення від ЦВК із зауваженням на повільну роботу комісії.

«Мені дзвонять і говорять з ЦВК: «Чого це ви рахуєте по дві дільниці на день?». Сказали: «Якщо ви будете затягувати, ми візьмемо ваші бюлетені до себе і перерахуємо без вас. Але при цьому ви, члени ТВК, будете занесені до «чорного» списку, і ніколи не зможете працювати у виборчих комісіях», – повідомив Ключук на засіданні у неділю.

Крім того, 8 листопада Чернівецька міська ТВК на своєму засіданні проголосувала за проведення повторного підрахунку голосів ще на 41 виборчій дільниці. Це рішення на прохання «Партії чернівчан» підтримали 8 із 11 присутніх членів ТВК. Таким чином, наразі міська виборча комісія має перерахувати голоси на 52 дільницях міста.

Політичні партії «Єдина альтернатива» та «Європейська солідарність» висловили обурення через ситуацію в міській ТВК. Вони заявили, що «місцеві еліти продовжують тиск на міську виборчу комісію, а також роблять усе, щоб відтермінувати проведення другого туру виборів міського голови Чернівців».

Як повідомив УНІАН голова Чернівецької обласної виборчої комісії Микола Каспрук, через ситуацію в міській ТВК затягується процес встановлення результатів виборів до Чернівецької обласної та районної рад.

«Наразі підрахунок голосів на виборах до облради повністю завершено у шести із восьми виборчих округів Буковини. Гальмується процес через перерахунок бюлетенів на двох округах у Чернівцях», – сказав він.

Як відомо, 6 листопада був кінцевий термін оголошення остаточних результатів місцевих виборів територіальними виборчими комісіями.

Прогнози результатів виборів мера Чернівців та депутатів міськради

Згідно із результатами паралельного підрахунку голосів передвиборчими штабами кількох партій, до Чернівецької міськради можуть увійти сім політичних сил.

Також, за попередніми результатами виборів, жоден із кандидатів на посаду міського голови Чернівців у першому турі виборів не здобув підтримку понад 50% виборців. Таким чином, до другого туру можуть увійти кандидат від «Єдиної альтернативи» Роман Клічук та представник «Команди Михайлішина» Віталій Михайлішин.

Місцеві вибори в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Мають бути обраними депутати 1 тис. 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Результати мають бути встановлені не пізніше як на дванадцятий день після дня голосування, тобто по 6 листопада.

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Автор: Микола Кобилюк