Центральна виборча комісія вже отримала інформацію про понад 98% обраних сільських, селищних, міських голів.

ЦВК оприлюднила список партій, які набирають понад 5% на місцевих виборах у розрізі країни та отримують парламентську перспективу.

Центральна виборча комісія вже отримала інформацію про понад 98% обраних сільських, селищних, міських голів. У п'ятірку переможців за обраними головами громад увійшли:

«Слуга народу» – 30,74% (225)

«За майбутнє» – 12,43% (92)

«Батьківщина» – 7,24 % (53)

«ОПЗЖ» – 7,1% (52)

«Наш край» – 6,15% (45)

Схожа ситуація і з оголошеними результатами виборів до 1 517 місцевих рад, що становить майже 96,2% від їх загальної кількості. Найбільше голосів виборців, подолавши 5% бар’єр, отримали 6 політичних сил.

«Слуга народу» – 17,59% (5 809)

«Батьківщина» – понад 12,39 % депутатів (4 093)

«ОПЗЖ» – 11,75% (3 881)

«За майбутнє» – 11,42 % (3 773)

«Європейська солідарність» – майже 10,73% (3 543)

«Наш край» – 5,13% (1 694)

На думку експертів, саме ці партії мають найкращі перспектив для обрання до Верховної Ради України наступного скликання.

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Автор: УНІАН