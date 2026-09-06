Вибух ракети New Glenn Безоса виявився потужнішим, ніж аварія на Чорнобильській АЕС, – вчені

Вчені проаналізували інфразвукові хвилі, які пролетіли майже 1700 кілометрів.

Коли ракета New Glenn компанії Blue Origin раптово вибухнула на стартовому майданчику у Флориді на початку цього року, вона поширила звукові хвилі на відстань понад 1600 кілометрів по території США. Хоча це непомітно для людського слуху, ледь відчутні вібрації допомогли дослідникам проаналізувати вибух із дивовижною деталізацією.

New Glenn – найбільша й найпотужніша з комерційних ракет Blue Origin. Її висота становить 98 метрів, і вона розроблена, щоб конкурувати з надвеликими ракетами Starship компанії SpaceX, пише Live Science.

New Glenn запускалася в космос тричі: вперше в січні 2025 року; потім знову в листопаді 2025 року, коли вивела на орбіту два космічні апарати NASA до Марса; і, нарешті, у квітні цього року, коли досягла космосу, але не змогла розгорнути гігантський комунікаційний супутник. Під час другого запуску Blue Origin успішно посадила багаторазовий ступінь ракети на Землю, ставши другою компанією, яка досягла цього подвигу, після SpaceX.

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Але 29 травня, під час статичного "випробування на вогневий запуск" на станції Космічних сил на мисі Канаверал, незадовго до запланованого четвертого запуску New Glenn, ступінь ракети раптово й без попередження вибухнула. Вибух викинув у повітря палаючі уламки та утворив масивну грибоподібну хмару, яка на мить освітила нічне небо. 5 серпня Blue Origin повідомила, що причиною вибуху, ймовірно, став несправний кисневий клапан. Відтоді компанія не намагалася запускати іншу ракету New Glenn.

Один із найпотужніших передстартових вибухів

Вважається, що цей вогняний збій став одним із найпотужніших передстартових вибухів, які коли-небудь фіксувалися. Лише усунення збитків, завданих стартовому майданчику, може зайняти не менше року. Це не тільки впливає на здатність Blue Origin запускати ракети, але й може відтермінувати реалізацію запропонованої NASA місячної бази, яка покладатиметься на New Glenn для запуску деяких своїх компонентів.

Ніхто не постраждав від вибуху. Але тисячі місцевих жителів повідомляли, що чули громоподібний удар, коли їх накрила ударна хвиля, яка сягнула 217 кілометрів від стартового майданчика. Однак з точки зору звуку, спричиненого цією подією, це була лише верхівка айсберга.

У новому дослідженні, опублікованому 12 серпня в журналі The Seismic Record, дослідники проаналізували дані зі спеціальних станцій моніторингу по всій території США на предмет ознак інфразвуку – ультранизькочастотного звуку нижче діапазону людського слуху, – що збіглися з вибухом.

Щонайменше 36 станцій зафіксували сигнали інфразвуку від вибуху, найвіддаленіша з яких розташовувалася на північному сході Техасу, приблизно за 1684 км від станції Космічних сил на мисі Канаверал.

Виявлення таких віддалених низькочастотних звукових хвиль не тільки підкреслює масштаб вибуху, але й надало дослідникам "дуже рідкісну можливість детальніше вивчити велику реальну енергетичну подію", написала у заяві перша авторка дослідження Елізабет Сілбер, фізик і планетолог із Національних лабораторій Сандія в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Потужність на рівні Чорнобиля

На основі частоти та дальності поширення звукових хвиль дослідники оцінили, що вибух мав потужність, еквівалентну 0,131 кілотонни (144 американських тонни) тротилу, що трохи перевищує потужність початкового вибуху, який зруйнував ядерний реактор у Чорнобилі в 1986 році, згідно з дослідженням 2009 року.

Команда також підрахувала, скільки ракетного палива було витрачено під час початкового вибуху. Хоча точна кількість палива в ступені невідома, вони оцінюють, що від 3% до 6% кріогенного палива ракети було витрачено під час первинного вибуху. Це може здатися небагато, особливо з огляду на розмір вогняної кулі, але це знаходиться в межах очікуваного діапазону, повідомили дослідники.

"Під час великої аварії з паливом горюче та окислювач не обов’язково змішуються й реагують одразу, – заявила Сілбер. – Частина матеріалу може сприяти початковому вибуху, тоді як інша частина може горіти більш поступово у вогняній кулі та хмарі".

Дослідники вважають, що інфразвук – недостатньо використовуваний і потенційно цінний інструмент для відстеження аварій космічних апаратів або інших великих вибухів по всьому світу.

Ця ж команда раніше також використовувала низькочастотні звукові хвилі для відстеження метеорів і космічних апаратів під час входу в атмосферу Землі, зокрема повертаючої капсули місії NASA OSIRIS-REx у 2023 році.

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