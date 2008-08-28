Україна та Румунія зустрінуться в суді в 2009 році

Київ. 28 серпня. УНІАН. Уповноважений України у Міжнародному суді ООН Володимир ВАСИЛЕНКО прогнозує, що суд розгляне справу про делімітацію континентального шельфу виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі у першій половині 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Думаю, що рішення буде в 2009 році, можливо, в першій половині», - сказав В.ВАСИЛЕНКО.

За його словами, з 2 по 19 вересня відбудуться усні слухання по цій справі, які є остаточною стадією слухань у Міжнародному суді ООН.

«Суд має за результатами вивчених документів, представлених сторонами у ході письмової стадії та усних слухань, ухвалити рішення, де буде проходити лінія розмежування континентального шельфу і виключних економічних зон між Україною і Румунією в Чорному морі», - сказав він.

В.ВАСИЛЕНКО повідомив, що суд складатиметься з 17 суддів, і рішення буде ухвалюватися більшістю голосів суддів.

За його словами, Україна очікує, що суд підтвердить ту лінію розмежування, яку Україна обгрунтувала у своєму контрмеморандумі.

В.ВАСИЛЕНКО зазначив, що вивчення усіх справ, які розглядав Міжнародний суд ООН про делімітацію морських просторів, свідчить про те, що суд ніколи не ухвалював рішення, яке б на 100% підтверджувало позицію якоїсь однієї сторони.

Також В.ВАСИЛЕНКО сказав, що рішення суду буде остаточним і не підлягатиме оскарженню. «За всю практику роботи суду, який розпочав діяти в 1946 році, не було випадку, коли б якась сторона офіційно чи неофіційно оскаржувала рішення суду», - додав він.